"Ślub od pierwszego wejrzenia": Anita dzieli się szczęśliwą nowiną: "Zdarzyło się dla mnie coś ważnego"

Na Instagramie Anity pojawiło się wspólne zdjęcie u boku ukochanego, Adriana. Para nie szczędzi sobie czułości i wygląda na bardzo zakochaną. Okazuje się, że małżeństwo ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" ma prawdziwe powody do radości, bo przed nimi niesamowita podróż - w dodatku "poślubna". Dlaczego dopiero teraz? Anita wszystko wyjaśniła w obszernym, instagramowym poście. "Ślub od pierwszego wejrzenia": Anita i Adrian na romantycznych wakacjach Fani od jakiegoś czasu zastanawiają się czy Anita i Adrian ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" rozstali się . Wszystko przez fakt, że coraz rzadziej pokazywali się wspólnie. Wywoływana do odpowiedzi uczestniczka odpowiadała tajemniczo, że "trzeba by było zapytać Adriana". Jednak w ostatnio chyba zupełnie rozwiali wątpliwości internautów, ponownie publikując rodzinne zdjęcia. Przed świętami udali się także na wspólne wakacje, które Anita określiła... "podróżą poślubną"! -Czas rozpocząć naszą podróż poślubną! ⛴️⚓💍🤵🏼‍♂️👰🏼‍♀️ Taką jakiej nigdy nie było - bo to nasz pierwszy raz, kiedy jesteśmy sami na wyjeździe, od czasu tych kilku dni, zaraz po ślubie, które spędziliśmy w Grecji. Bardzo potrzebowaliśmy tego czasu dla siebie. Nigdzie się nie spieszyć, znów poczuć się jak dawniej. Rozmawiać, pozwolić sobie na spontaniczność, przygodę... Odkryć siebie na nowo po tych prawie 5 latach.. - napisała Anita na swoim Instagramie. Zobacz także: "Ślub od pierwszego wejrzenia 8": Przemek zdradził ile już schudł. Wyjawił sekret swojej metamorfozy Okazuje się, że zakochani ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" wybrali się w egzotyczny zakątek świata - do Abu Dhabi, a podróż poślubną spędzą... na wodzie! Przed nimi rejs olbrzymim statkiem do Dubaju, gdzie...