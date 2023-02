Agnieszka Łyczakowska ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" opublikowała nowy film, w którym razem z mężem odpowiedziała na pytania internautów. Fani pary chcieli się dowiedzieć czy gdyby w przeszłości nie wystąpili w kontrowersyjnym eksperymencie, to dziś wysłaliby swoje zgłoszenie. Agnieszka szczerze przyznała, że nie! Wyjawiła, dlaczego nie chciałaby wziąć udziału w nowej edycji programu.

Agnieszka ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" krytycznie o programie

Agnieszka Łyczakowska wzięła udział w czwartej edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" i to właśnie w programie znalazła prawdziwą miłość. Eksperci połączyli ją z Wojtkiem i od samego początku było widać, że są idealnie dobrani. Para świetnie się dogadywała, a w finale postanowiła kontynuować swoją relację. Agnieszka i Wojtek do dziś tworzą szczęśliwe małżeństwo, a na początku 2022 roku na świecie pojawiło się ich pierwsze dziecko. Ostatnio Agnieszka i Wojtek ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" świętowali pierwsze urodziny córeczki, Antosi.

Chociaż od zakończenia czwartej edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" minęło już kilka lat to fani programu wciąż interesują się losami Agnieszki i Wojtka. Para chętnie publikuje na Instagramie nowe zdjęcia, ale również nagrywa fimy na YouTube.com. Ostatnio zakochani pokazali nowe nagranie, w którym odpowiedzili na pytania fanów.

- Gdybyście nie zdecydowali się wcześniej na udział w programie zrobilibyście to teraz?- pytali internauci. - Tak- odpowiedział Wojtek. - A ja nie- wyznała szczerze Agnieszka.

Agnieszka zdradziła, dlaczego dziś nie zgłosiłaby się do programu.

Wojciech Olkusnik/Dzien Dobry TVN/East News

Agnieszka szczerze przyznała, że jej zdaniem nowe edycje "Ślubu od pierwszego wejrzenia" są inne niż pierwsze sezony programu TVN. Żona Wojtka zdradziła, że nie żałuje udziału w eksperymencie, ale dziś nie wysłałaby swojego zgłoszenia.

- Ja w ogóle nie żałuję udziału w programie bo my przeżyliśmy piękną przygodę i dzięki temu mamy też fanastyczną rodzinę natomiast jeżeli nie zdecydowałabym się wtedy, to patrząc na dzisiejsze edycje i na to, co się dzieje w programie, jakie są zawirowania, nawet problemy teraz z ekspertami co była ta cała afera, mnie by to wycofało. Ja bym się nie podjęła tego- wyznała Agnieszka.

Instagram/Agnieszka Łyczakowska

Wojtek przyznał rację swojej żonie.

- Rzeczywiście był lepszy odbiór i wiemy, że wy też tak macie, też to odbieracie bo piszecie do nas często po emisji danego odcinka. Inaczej to się ogląda i to są duże zmiany- dodał Wojtek.

Wojtek ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" dodał, że on sam zanim zgłosił się do programu nie oglądał wczesniejszych edycji, więc teraz najprawdopodobniej również nie analizowałby tego, co może się dziać w programie.

- Pewnie bym wziął udział, ale rzeczywiście jak już jest się w tym świecie tego eksperymentu i patrzy się na wachlarz tych lat, wszystkich edycji to widać, że niestety program się troszeczkę różni- dodał mąż Agnieszki.

Zgadzacie się z opinią Agnieszki i Wojtka? Wam również bardziej podobały się wcześniejsze edycje "Ślubu od pierwszego wejrzenia"?

