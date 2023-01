"Ślub od pierwszego wejrzenia 5": Iza ma już nowego partnera. Pokazała romantyczne kadry!

Związek Izy i Kamila z 5. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" śledziła cała Polska. Niestety, pomimo płomiennych nadziei widzów, para postanowiła zakończyć swoje małżeństwo niedługo po zakończeniu przygody z programem. Oboje postanowili wycofać się z mediów społecznościowych, nic więc dziwnego, że najnowsze InstaStories Izabeli Juszczak wprawiło jej fanów w osłupienie. Gwiazda miłosnego show TVN pochwaliła się kadrem z randki. Kim jest jej wybranek?!

"Ślub od pierwszego wejrzenia 5": Iza ma już nowego partnera

Choć dla kilku uczestników udział w programie "Ślub od pierwszego wejrzenia" okazał się strzałem w dziesiątkę, a zapoczątkowane w matrymonialnym show małżeństwa do dziś tworzą szczęśliwe związki, to nie da się ukryć, że dla większości bohaterów show zaaranżowane relacje były jedynie wielkim zawodem. Jedno jest jednak pewne - niezależnie od tego, czy pary postanowiły się rozwieść czy nadal tworzyć małżeństwo, program stał się dla nich prawdziwą trampoliną do sławy. Przekonała się o tym m.in. Izabela Juszczak. Po występie w "Ślubie od pierwszego wejrzenia", historii miłosnej jak z filmu i głośnym rozstaniu z programowym mężem - Kamilem - charyzmatyczna blondynka cieszy się ogromną popularnością.

Ostatnio Izabela ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" pochwaliła się kolejną metamorfozą. Uczestniczka nie tylko znacznie wyszczuplała, ale też odświeżyła swoją fryzurę. Teraz okazuje się, że to nie koniec zmian w jej życiu. Iza jest zakochana!

Jakiś czas temu Iza ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia pochwaliła się romantycznym kadrem z randki, która opatrzyła wymownym hshtagiem "wieczór we dwoje". I choć nadal nie pokazała wizerunku swojego partnera, to w rozmowie w "Co Za Tydzień" mówi wprost:

- Tak, pojawił się już mężczyzna w moim życiu - wyznała Iza ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia".

Kim jest nowy ukochany Izabeli? Jak dotąd Iza ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" pozostawała bardzo tajemnicza.

- Spotykam się z osobą nowo poznaną, to nie jest nikt z mojego otoczenia. Nie mogę też powiedzieć, że nasza historia jest jak z filmu romantycznego. Przynajmniej nie na ten moment. Na razie jesteśmy na etapie przyjaźni, poznawania się i ciężko mi powiedzieć, czy coś więcej z tego może być. Czas pokaże - stwierdziła kilka miesięcy temu - mówiła kilka miesięcy temu w "Co Za Tydzień".

Czyżby ta znajomość przerodziła się w coś więcej i owy przyjaciel jest teraz jej ukochanym? Cóż, pozostaje nam czekać na dalszy rozwój sytuacji.

