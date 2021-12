Anita i Adrian ze " Ślubu od pierwszego wejrzenia " spodziewają się drugiego dziecka. Para jak dotąd nie zdradziła czy to będzie chłopiec czy dziewczynka ale internauci prawdopodobnie odkryli ten sekret! Zwrócili uwagę na pewien szczegół, który mógł umknąć przyszłej mamie. Czy ich przypuszczenia się sprawdzą? Anita poinformowała, że radosną wiadomością podzieli się z fanami jeszcze w tym tygodniu. Zobacz także: Anita i Adrian ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" poznali już płeć drugiego dziecka! Co zdradzili w "Dzień Dobry TVN"? Anita i Adrian ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" będą mieli drugiego syna? Anita i Adrian już niedługo zostaną rodzicami po raz drugi. Internauci zasypują ich pytaniami o płeć dziecka ale na razie trzymają to w tajemnicy. Mały Jerzyk również cieszy się, że będzie miał rodzeństwo! Anita pochwaliła się zdjęciami dzielnego starszego braciszka na Instagramie: Będę najlepszym starszym bratem!♥️ W końcu będę miał siostrzyczkę czy braciszka? Jak myślicie? Czy u Was pokrywały się te legendarne objawy charakterystyczne dla przewidywania płci we wczesnym okresie? My już pod koniec tygodnia podzielimy się ze wszystkimi tą informacją, nie pytajcie🙈♥️👶🏼🤰🏼 Prosicie mnie o to, żebym sporządziła listę przydatnych i tych mniej trafionych rzeczy podczas przygotowywania wyprawki. Postaram się od jutra na stories pokazać Wam moje osobiste plusy i minusy 👍👎 Internauci zwrócili jednak uwagę na misia, którego w dłoniach trzyma Anita. Spekulują, że może urodzić się chłopiec, ponieważ chłopięce ubranka, w które ubrana jest maskotka wcale nie muszą być przypadkiem: - Obstawiam braciszka 😃 (Ten misio ma założone chłopięce ciuszki o ile sie nie mylę ) 😆😜 -...