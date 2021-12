"Ślub od pierwszego wejrzenia": Aneta i Robert szczerze o kłótniach w swoim związku

Czwarta edycja "Ślubu od pierwszego wejrzenia" dobiegła końca! Właśnie dowiedzieliśmy się, które pary zdecydowały się na pozostanie w małżeństwie, a kto niestety wziął rozwód. To był naprawdę wzruszający i pełen emocji odcinek. Zobaczcie co wydarzyło się w finale 4. edycji eksperymentu! Zobacz także: Joanna i Adam ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" wzięli rozwód? 4 dowody internautów na to, że para się rozstała "Ślub od pierwszego wejrzenia": uczestnicy podjęli ostateczne decyzje! Tak wyglądał finał programu Na ten moment czekaliśmy przez 13 tygodni! W piątek 22 maja na antenie TVN7 został wyemitowany ostatni odcinek czwartej edycji programu "Ślub od pierwszego wejrzenia". W końcu oficjalnie dowiedzieliśmy się, które pary pozostały w małżeństwie. Wszyscy uczestnicy zobaczyli się z ekspertami w miejscu, w którym zaczęła się ich historia, czyli w Urzędzie Stanu Cywilnego w Przasnyszu. Jako pierwsi z ekspertami spotkali się Agnieszka i Wojtek. Ta para od samego początku wzbudziła w widzach programu ogromną sympatię. Fani eksperymentu mocno trzymali kciuki za ich szczęście i nie wyobrażali sobie, aby ta dwójka mogła się rozstać. Co zatem powiedzieli sobie Agnieszka i Wojtek tuż przed ogłoszeniem decyzji? - Ogromnie mi na Tobie zależy i nie boję się mojej wyprowadzki do Krakowa, bo wiem, że tam też będzie dobrze i że stworzymy swój własny nowy dom - powiedziała Agnieszka do Wojtka. Jak na te słowa zareagował jej mąż? - Długo bałem się tego uczucia, bałem się, że może nie nastąpić. Jesteś naprawdę wspaniałą kobietą, ale myślę, że jesteśmy na dobrej drodze, żeby naprawdę budować rodzinę - odpowiedział Wojtek. Decyzja tej pary była oczywista - zarówno Agnieszka...