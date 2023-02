"Hotel Paradise 3": Luiza w genialnym total looku z Sinsay. Ale te spodnie optycznie wydłużają nogi

"Hotel Paradise 3": Luiza w genialnym swetrze z Sinsay. To must have sezonu jesień/zima 2022-2023

Luiza z 3. edycji "Hotelu Paradise" nie przestaje nas zaskakiwać swoimi stylizacjami. Piękna była uczestniczka rajskiego hotelu już kompletuje garderobę na nadchodzącą zimę, a w jej szafie królują niezwykle modne golfy, bluzy, a przede wszystkim swetry, idealne na jesień. - Totalny must have - pisze na InstaStories Luiza i prezentuje fanom obłędny jesienny look z mięciutkim swetrem w roli głównej. Warto się pospieszyć, ta modowa perełka z Sinsay wyprzedaje się w zastraszającym tempie! "Hotel Paradise 3": Luiza w genialnym swetrze z Sinsay Luiza Benzouaoua z 3. edycji "Hotelu Paradise" doskonale wyczuwa najnowsze trendy i choć w jej garderobie pełno jest projektów luksusowych marek, była uczestniczka miłosnego hitu TVN7 nie stroni również od sieciówek, gdzie potrafi wypatrzeć prawdziwe instagramowe hity w okazyjnych cenach. Popatrzcie na jej najnowszą stylizację! - Najmilszy sweterek z golfem, jaki miałam. Idealny na jesienne dni, totalny must have - pisze na InstaStories Luiza z "Hotelu Paradise". Zobacz także: "Hotel Paradise 3": Luiza w najmodniejszym płaszczu na jesień. Upolowała go w Reserved Luiza, która już w rajskim hotelu została okrzyknięta istną "królową stylu" po raz kolejny udowodniła, że nie trzeba wydawać kroci, by wyglądać jak milion dolarów. Niedawno Luiza z "Hotelu Paradise" postawiła na modne jesienne botki z Sinsay . Teraz po raz kolejny odwiedziła ulubioną sieciówkę, gdzie upolowała mięciutki biały sweter. Ciepły sweter z golfem wykonany z miękkiej dzianiny imitującej futerko o luźnym kroju, z obniżoną linią ramion i półgolfem szybko zawrócił w głowach fanek Luizy z "Hotelu Paradise". Jak się okazuje, to cudeńko pochodzi z najnowszej kolekcji Sinsay i kosztuje 79,99 złotych. Luiza z "Hotelu...