"Ślub od pierwszego wejrzenia": Aneta zdradziła, jak się czuje po porodzie

Aneta ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" pochwaliła się kolejnymi fotkami z urlopu, a w sieci znów pojawiły się pytania o... ciążę! Uczestniczka hitowego programu TVN już od kilku dni wypoczywa na rajskich wakacjach, a fani cały czas zastanawiają się, czy w podróży towarzyszy jej Robert. Co ciekawe, pod niektórymi fotkami internauci sugerowali, że Aneta wygląda inaczej niż do tej pory, a to - ich zdaniem - ma wskazywać na ciążę. Jak na tego typu wiadomości reaguje uczestniczka "Ślubu od pierwszego wejrzenia"? Aneta ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" jest w ciąży? Aneta bierze udział w najnowszej, szóstej edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Eksperci połączyli ją w parę z Robertem i wydaje się, że telewizyjni małżonkowie mają szansę stworzyć naprawdę szczęśliwy związek. Między Anetą a Robertem zaiskrzyło i widać, że świetnie czują się w swoim towarzystwie. Fani programu TVN mocno im kibicują i mają nadzieję, że ich relacja przetrwała po programie. Jak potoczyły się dalsze losy Anety i Roberta dowiemy się dopiero w wielkim finale "Ślubu od pierwszego wejrzenia", dlatego teraz fani bardzo dokładnie analizują każde zdjęcie i nagranie, które para publikuje w sieci. Ostatnio czujni internauci sprawdzali m.in. czy przypadkiem na zdjęciach z wakacji, Robert nie odbija się w okularach Anety. Zobacz także: "Ślub od pierwszego wejrzenia": Mama Anety ostrzega Roberta! "To już musi być na wieki" Teraz Aneta ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" opublikowała na Instagramie nowe zdjęcia z urlopu, a pod fotką znów pojawiło się pytanie o... ciążę! Uczetniczka programu TVN zareagowała! - A gdzie zdjęcia całej sylwetki? Czyżby się coś tam kryło pod serduszkiem?- zapytał jeden z internautów....