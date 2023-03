Aneta i Robert ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" to para, w którą widzowie wierzą najbardziej. Od samego początku między małżeństwem czuć było chemię i pełne zrozumienie, a ich podróż poślubna zwiastowała szczęśliwą, wspólną przyszłość. To jednak wciąż nie jest zapewnieniem, że tych dwoje przetrwało i wciąż jest razem. Fani pilnie przyglądają się mediom społecznościowym zarówno Anety jak i Roberta, by znaleźć choć drobny szczegół świadczący o tym, jak potoczyły się losy tej pary. Tym razem internauci nie mają dobrych wieści. Czyżby to małżeństwo się rozpadło? "Ślub od pierwszego wejrzenia": Aneta i Robert nie są już małżeństwem? 6. edycja "Ślubu od pierwszego wejrzenia" od samego początku serwuje widzom mnóstwo emocji. Fani mieli same dobre uczucia, gdy poznali uczestników najnowszej edycji, jednak szybko stracili zaufanie w szczególności do Kasi , która wydawała się być taka szczęśliwa podczas ślubu z Pawłem, a teraz dystansuje się od męża. Z kolei między Julią a Tomaszem brakuje iskry zauroczenia, choć para bardzo się stara i pielęgnuje swoją relację. Tymczasem Robert i Aneta są niemal wzorowymi bohaterami programu. Od samego początku przypadli sobie do gustu - pierwszy wspólny poranek był pełen czułości, a podróż poślubna okazała się być bardzo romantycznym i udanym wyjazdem, pełnym randek , rozmów i zaskakującej czułości. Nic więc dziwnego, że fani są niemal pewni, że ta para przetrwała. Jednak to nie jest wcale takie oczywiste. Zobacz także: "Ślub od pierwszego wejrzenia" Julia zapytała Tomasza o jego typ kobiety. "To błąd, że odpowiedział" Widzowie jeszcze nie mieli okazji zobaczyć, jak ta relacja rozwinęła się codziennym życiu, które...