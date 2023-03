Agnieszka i Wojtek ze " Ślubu od pierwszego wejrzenia " w miniony weekend odwiedzili rodziców Agnieszki w Łodzi. Jednak rodzinny czas nie był tak spokojny, jakby tego oczekiwali. Ojciec uczestniczki show TVN7 trafił do szpitala. Doceniajcie te chwile, bo po prostu w jednym ułamku sekundy coś życie nam potrafi zabrać - zaapelowała do swoich obserwatorów Jak czuje się tata Agnieszki? Jaki jest jego stan zdrowia? Zobacz także: Joanna ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" pokazała pierwsze wspólne zdjęcie z nowym partnerem! Widać, że są bardzo szczęśliwi! Ojciec Agnieszki ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" Agnieszka ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" ma przepiękną relację ze swoimi rodzicami. Podkreślała to już podczas udziału w ślubnym eksperymencie na antenie TVN7. Nawet w trakcie wyboru sukni ślubnej czekała na tatę, aby poznać jego opinię. Rodzice Agnieszki również bardzo ciepło przyjęli Wojtka w swojej rodzinie. Panna młoda była szczęśliwa, że najbliżsi jej ludzie zaakceptowali się wzajemnie niemalże od razu. Agnieszka i Wojtek bardzo szybko zadecydowali się o zamieszkaniu razem. Przeprowadzili się do miejscowości Wojtka ale często jeżdżą w odwiedziny do rodziców Agnieszki. Jednak tym razem radosne plany pokrzyżowało im pogorszenie się stanu zdrowia taty Agnieszki: U mojego taty wystąpiły bardzo dziwne objawy, musieliśmy wezwać pogotowie. Pogotowie zabrało go do szpitala i niestety, leży tam do dzisiaj, jest diagnozowany. Chciałam wam tylko powiedzieć: szanujcie każdą chwilę ze swoimi bliskimi. Cieszcie się każdą chwilą z bliskimi czy przyjaciółmi. Doceniajcie te chwile, bo po prostu w jednym ułamku sekundy coś życie nam potrafi zabrać - mówiła na Instastory Internauci zmartwili się zdrowiem taty Agnieszki,...