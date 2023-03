Oliwia Ciesiółka ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" publikuje w sieci jak spędza swoje wakacje. Po rozstaniu z Łukaszem Kuchtą nie zdradziła obserwatorom czy jej serce znowu jest zajęte. Tym razem pokusiła się o wpis na temat tajemniczego "kolegi". W dodatku zaznaczyła, że "nieznajomy" doskonale wie, jak na jej twarzy wywołać uśmiech. Co konkretnie miała na myśli? Zobaczcie jej nowy wpis Oliwia ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" znów jest zakochana? "Ślub od pierwszego wejrzenia" przyczynił się do powstania kilku szczęśliwych związków, a także wielu burzliwych relacji, które zwykle kończyły się rozstaniami jak w przypadku Oliwii i Łukasza. Para doczekała się synka, ale po jego narodzinach podjęli decyzję o rozstaniu. Szerokim echem w mediach odbiła się walka Łukasza i Oliwii o dziecko. Łukasz ze Ślubu od pierwszego wejrzenia wielokrotnie oskarżał byłą żonę o izolowanie go od syna. W sprawie zdecydowała się zabrać głos, mama Łukasza ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia", która skomentowała jego relację z Oliwią. Oliwia nie zgadzała się z wersją przedstawianą przez Łukasza. Na szczęście byłym partnerom udało się dogadać w kwestii opieki nad małym Frankiem, który dziś może spędzać czas zarówno z mamą jak i z tatą. Po rozstaniu uczestników "Ślubu od pierwszego wejrzenia", obserwatorzy zauważyli zmiany w wyglądzie Oliwii. Nie tylko schudła i zmieniła kolor włosów, ale w ostatnim czasie częściej pokazuje się na Instagramie i nie da się nie zauważyć, że wydaje się być szczęśliwą. W nowym wpisie zaskoczyła internautów wyznaniem o tajemniczym "koledze": "Kiedy masz zdolnego kolegę, który potrafi w zdjęcia i wie jak Cię rozśmieszyć - wtedy wychodzą takie piękne portrety....