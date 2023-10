Julia Gołębiowska ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" opublikowała zaskakujące zdjęcie z ojcem. Fani jej nie poznali na załączonym zdjęciu:

Wow oboje nie do poznania ????

Koniecznie zobaczcie jej zdjęcie z rodzinnego albumu.

Niedawno Julia ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" zaskoczyła wyznaniem o "formalizowaniu związku". Nieźle zszokowała tym fanów, szczególnie, że nie tak dawno rozstała się z partnerem, którego poznała dzięki ślubnemu show. Julia szybko wyjaśniła, że nie miała na myśli ślubu, a świętowanie 20-letniej przyjaźni. Teraz kolejny raz zaskoczyła obserwujących. Z okazji Dnia Ojca opublikowała zdjęcie z tatą z przeszłości:

Zobacz także: "Ślub od pierwszego wejrzenia": Agata została mamą. Pokazała pierwsze zdjęcia z maleństwem

Nie da się ukryć, że na zdjęciu z tatą Julia nie przypomina tej dziewczyny, którą widzowie poznali w "Ślubie od pierwszego wejrzenia". Dziś nie nosi już okularów, nie zaczesuje grzywki na bok oraz przefarbowała się na blond. Tata Julki, który również wystąpił z nią w programie również mocno się zmienił:

Julia i jej ojciec mają piękną relację. Niedawno uczestniczka "Ślubu od pierwszego wejrzenia" była świadkową na jego ślubie, a jej macocha jest jednocześnie jej przyjaciółką.

Zobacz także: "Ślub od pierwszego wejrzenia": Izabela o swoim stanie zdrowia. Nie jest najlepiej

Fani "Ślubu od pierwszego wejrzenia" są zaskoczeni metamorfozą Julki, uczestniczka wcześniej nie dzieliła się swoimi zdjęciami z przeszłości.

- Twarz Twojego taty bez zmian, ale Ty.. mega zmiana

- Julka nie do poznania ! Teraz dużo ładniej ❤️

- Łooooł, w życiu bym nie poznała. Myślałam, że to jakaś para :)

- Wow oboje nie do poznania ????