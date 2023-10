Laura Wielich i Karol Maciesz ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" opublikowali na instagramowych profilach to, na co wszyscy ich followersi czekali. Obok radosnej nowiny pojawiły się efekty mini-sesji zdjęciowej wykonanej we Włoszech. Zobaczcie, co takiego świętowała para.

"Ślub od pierwszego wejrzenia": Laura i Karol potwierdzają to, na co fani czekali od dawna

Przypomnijmy, że Laura i Karol ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" pierwotnie byli sparowani z innymi uczestnikami - on poślubił Igę, a ona Macieja. Związki zawarte przed kamerami TVN zakończyły się jednak rozwodami. Jednak Laura i Karol po zakończeniu udziału w programie zdecydowali się do siebie odezwać i jak się okazało, od razu przypadli sobie do gustu. I tak właśnie zaczęła się ich wspólna droga. Część widzów mówi wprost, że od razu miała przeczucia, że ta dwójka jest sobie pisana i zastanawiają się, dlaczego eksperci nie sparowali ze sobą Laury i Karola.

Teraz z kolei dowiadujemy się, że relacja pary weszła właśnie na kolejny poziom. Laura i Karol właśnie przekazali, że się zaręczyli!

- To był wielki dzień. 26.06.2023. Godzina: 20:20, Włochy. Jezioro Garda. Powiedziała "tak"! - napisał na Instagramie były uczestnik telewizyjnego eksperymentu.

Obok komunikatu o zaręczynach, na profilach pary pojawiły się dwa zdjęcia znad brzegu jeziora Garda. Na jednym Laura demonstruje pierścionek, jaki otrzymała od narzeczonego, na drugim pozuje oparta o drzewo. Fotografem, który tak czule jej się przyglądał zza obiektywu, nie mógł być kto inny, niż jej ukochany.

Sympatycy znanej pary od razu pospieszyli z gratulacjami. Nie zabrakło też wpisów od innych uczestników "Ślubu od pierwszego wejrzenia", którzy, jak się okazuje, tylko na to czekali:

- Gratulacje, nie wiem, dlaczego, ale jak zobaczyłam dziś inne relacje, to pomyślałam, że to będzie ten dzień i intuicja mnie nie zawiodła! Cieszę się ogromnie - napisała Anita Szydłowska - Jeszcze raz WIELKIE GRATKI. Laura zrobiła mi tą wiadomością wczoraj dzień - dodała od siebie Aneta Żuchowska - Jeszcze raz gratulacje - dorzuciła Iza Juszczak - Gratulacje! - cieszyła się Kasia Zięciak

My również serdecznie gratulujemy narzeczonym i życzymy im dużo szczęścia!

