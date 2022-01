"Ślub od pierwszego wejrzenia": Agnieszka i Wojtek świętują 3. tygodnie córki. Urocze zdjęcia! 

Agnieszka i Wojtek to jeden z dowodów na to, że program "Ślub od pierwszego wejrzenia" może zbudować szczęśliwy związek. Sympatyczna para stała się jedną z najpopularniejszych w historii programu, a już na dniach spodziewają się narodzin swojego dziecka. Jak zdradzili już kilka miesięcy temu, będzie to córeczka. Dotąd jednak nie chcieli zdradzić imienia, deklarując że zrobią to dopiero po porodzie. Nie udało się... Imię poznali widzowie niedzielnego "Dzień dobry TVN". Jednak nie zdradzili go sami przyszli rodzice. Jak więc do tego doszło? Zobacz także: "Ślub od pierwszego wejrzenia": Agnieszka pokazała, jak szykuje się do porodu Jak będzie miała na imię córeczka Agnieszki i Wojtka ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" Uczucie Agnieszki i Wojtka kwitnie, a jego owoc już niebawem zobaczymy na świecie. Uczestnicy "Ślubu od pierwszego wejrzenia" chętnie dzielą się swoim szczęściem w mediach społecznościowych. Odpowiadają też fanom na pytania o życie prywatne, związek, dziecko. Poza tym jednym, o imię... Wyświetl ten post na Instagramie Post udostępniony przez Agnieszka Łyczakowska (@agnieszka_lyczakowska) Agnieszka i Wojtek zdradzili płeć dziecka już w sierpniu, i to w dość zaskakujący sposób, nagrywając filmik dla fanów. Już wtedy zdradzili, że powitają na świecie dziewczynkę. Oczywiście fani pary ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" natychmiast zaczęli wypytywać przyszłych rodziców o imię maleństwa. Mamy już swoje typy i na ten moment wybrane, ale...