"Ślub od pierwszego wejrzenia": Agnieszka była w szoku, gdy to zobaczyła: "Zamurowało mnie..."

Agnieszka i Wojtek to jedyna para z czwartej edycji " Ślubu od pierwszego wejrzenia ", która wciąż pozostaje w małżeństwie. Odważna decyzja o zgłoszeniu do miłosnego show okazała się być najpiękniejszą decyzją ich życia. Małżonkowie będą świętować już drugą rocznicę swojego ślubu, a z tej okazji... wzięli udział w sesji! Instagramowa relacja Wojtka tylko pogrzała atmosferę! Sesja zdjęciowa w trójkę?:) - napisał tajemniczo. Co miał na myśli? Czy Agnieszka i Wojtek chcą coś przekazać swoim fanom? Zobaczcie, o co chodziło! Zobacz także: Adam ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" jest wściekły na Joannę! Opublikował mocny wpis:"Poopowiadaj jak to było naprawdę" Agnieszka i Wojtek ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" świętują rocznicę ślubu Agnieszka i Wojtek ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" są bardzo aktywni na Instagramie i chętnie dzielą się z fanami informacjami ze swojego życia. Małżonkowie nie zatracili poczucia humoru ani w jednym procencie, a przede wszystkim za to i za normalne podejście do życia oraz otaczających problemów, pokochali ich widzowie. Pozytywne podeście do świata nie uchroniło ich jednak od kryzysu, ale - jak sami podkreślają - fakt, że dużo ze sobą rozmawiają i mają dla siebie mnóstwo zrozumienia pomogło pokonać im trudne chwile. W tym roku mija już dwa lata od spontanicznego ślubu, który raz na zawsze odmienił życia dwojga zupełnie dla siebie obcych ludzi. Agnieszka i Wojtek świętują drugą rocznicę wyjątkową sesją zdjęciową. Wojtek zapowiedział ją bardzo gorąco: Sesja zdjęciowa w trójkę? :) Co ta moja żona znów wymyśliła? Takie stwierdzenie mogłoby nieźle podgrzać atmosferę, szczególnie, że Agnieszka i Wojtek jak do tej pory nie zdecydowali się...