"Ślub od pierwszego wejrzenia": Agnieszka i Wojtek biorą ślub? Pokazali przygotowania

Wojtek ze " Ślubu od pierwszego wejrzenia " wziął udział w #hot16challenge2. Co najlepsze, nominował go sam burmistrz Przasnysza, gdzie wraz w Agnieszką rok temu powiedzieli sobie "TAK". W swojej "szesnastce" nawiązuje właśnie do małżeństwa! Czy przez wyzwanie, które musiał wykonać w 72 godziny już teraz wiadomo, jak potoczyły się ich dalsze losy?! Sami zobaczcie. Zobacz także: Wojtek i Agnieszka ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" są nadal razem? To zdjęcie ich zdradziło Wojtek ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" w #hot16challenge2. Rapuje o Agnieszce Emocje związane ze "Ślubem od pierwszego wejrzenia" sięgają zenitu! Już 22 maja oficjalnie dowiemy się jak potoczyły się losy par z czwartej edycji. Widzowie bacznie obserwują każde posunięcie uczestników. Ostatnio dopatrzyli się nawet, że fragment podłogi na zdjęciu Agnieszki, może świadczyć, że przebywa w mieszkaniu Wojtka. Nic dziwnego, że trzymają za nich kciuki, ponieważ w programie wyglądają naprawdę szczęśliwych! Wojtek właśnie opublikował swoją "szesnastkę" do #hot16challenge2! Swoją nominację otrzymał od... burmistrza Przasnysza, który przed rokiem udzielał jemu i Agnieszce ślubu! Czy to delikatna sugestia naprowadzająca na szczęśliwy finał eksperymentalnego miesiąca Wojtka i jego żony? :) No to zaczynamy i proszę się nie śmiać (zbyt głośno). Starałem się bardzo ale już wiem że daru do rapowania nie mam, lecz nie chodzi w tym wyzwaniu jak komu to wychodzi lecz o cel. Lekarze, pielęgniarki, służba zdrowia oni walczą z Covid-19 już od paru miesięcy na pierwszych liniach boju. W tym momencie dla Nich to...