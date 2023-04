Agata z 3. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" należy do grona najbardziej lubianych uczestniczek tego programu. Dziś fani chętnie śledzą jej dalsze losy za pośrednictwem Instagrama. Jak wiadomo, Agata już niedługo po raz pierwszy zostanie mamą, a właśnie w jej mediach społecznościowych pojawiła się informacja, kto pojawi się w jej życiu - synek, czy córeczka? Wszystko jasne!

Jak wiadomo, Agata nie znalazła wymarzonego partnera w programie "Ślub od pierwszego wejrzenia". Jej programowe małżeństwo zakończyło się rozwodem, ale widocznie właśnie taka droga była jej pisana, bo niedługo potem, już poza kamerami, Agata poznała miłość swojego życia. Uczestniczka eksperymentu w czerwcu 2022 roku ponownie wyszła za mąż, a w walentynki 2023 Agata ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" ogłosiła, że spodziewa się dziecka.

Teraz, po dwóch miesiącach od ogłoszenia radosnej nowiny, na jej instagramowym profilu pojawiła się kolejna, piękna informacja - Agata bowiem przekazała, czy spodziewa się dziewczynki, czy też chłopca. Jak się okazało, uczestniczka eksperymentu już niedługo powita na świecie córeczkę!

- Będziemy mieć Córeczkę! 🎀🌸😍 Jesteśmy przeszczęśliwi🥰 Choć na początku nie do końca było wiadomo , jaka będzie płeć, to ja czułam że jest to dziewczynka. 💞🤰Czekamy na Ciebie Córeczko. PS. Coś czuję, że będzie to córeczka tatusia ... bo mój mąż wprost oszalał ze szczęścia 🤗 - napisała Agata.