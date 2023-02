Jacek ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" i jego ukochana nie ukrywają swojej radości. Właśnie podzielili się radosną nowiną i pokazali zdjęcia: (...) aby reszta życia zaczęła się tak szybko, jak to możliwe - napisał Jacek. Znajomi z innych edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" oraz fani ślą gratulacje. Jacek i jego ukochana zaczynają nowy etap! Jacek ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" podzielił się radosną nowiną Jacek wystąpił w pierwszej edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Jego programowe małżeństwo zakończyło się rozwodem, uczestnik nie stracił jednak swojej radości życia i cierpliwie czekał na prawdziwą miłość. Jacek ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" swoją nową dziewczyną pochwalił się dopiero w Walentynki 2022 roku. Wówczas jednak nie pokazał jej wizerunku. Fani musieli poczekać jeszcze kilka miesięcy, by zobaczyć, jak wygląda dziewczyna, która skradła jego serce. Jacek zabrał ukochaną na wesele Agaty ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Właśnie wtedy Jacek ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" w końcu pokazał partnerkę. Okazuje się, że już niedługo... koledzy z programu może będą bawić się na jego własnym ślubie, ponieważ... Jacek ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" oświadczył się ukochanej! „Kiedy zdajesz sobie sprawę, że chcesz spędzić z kimś resztę życia, chcesz, aby reszta życia zaczęła się tak szybko, jak to możliwe”. — Nora Efron To był wyjątkowy dzień dla Nas obojga 😁 Moja druga Połówka ❤️ zaskoczona ! A ja mega szczęśliwy że plan wyszedł bardziej niż idealnie 😁❤️😍 Zaręczeni ❤️ - napisał dumny Jacek. Zobacz także: "Ślub od pierwszego wejrzenia 7": Agnieszka zapowiada wielkie zmiany. "Nowe życie, nowe...