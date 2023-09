Kornelia Głaszcz to jedna z najbardziej charyzmatycznych bohaterek 3. edycji "Hotelu Paradise". Słynąca ze swojej szczerości, otwartości i nietuzinkowych tekstów piękna blondynka, dzięki udziałowi w programie, zyskała grono fanów, którzy teraz śledzą jej losy za pośrednictwem Instagrama. Jednak ostatnio Kornelia nieźle zaskoczyła swoich obserwatorów, bo zdecydowała się na dużą zmianę w wyglądzie. Zmiana na plus? Zobaczcie i oceńcie sami! Zobacz także: "Hotel Paradise 3": Kornelia na nagraniu sprzed 2 lat: "Ważyłam jakieś 13 kg więcej" "Hotel Paradise": Kornelia przeszła metamorfozę. Postawiła na ostre cięcie! Kornelię poznaliśmy w 3. edycji "Hotelu Paradise" i choć od zakończenia emisji programu minęło już trochę czasu, to jednak dziewczyna świetnie sobie radzi teraz jako Influencerka. Na swoim Instagramie zgromadziła ponad 146 tys. fanów, którzy na bieżąco śledzą jej losy. Znakiem rozpoznawczym Kornelii jest nie tylko jej nietuzinkowy charakter, ale także jej piękne długie blond włosy. Ale teraz to już przeszłość! Jak się okazało, Kornelia zdecydowała się na naprawdę ostre cięcie, a do tego jeszcze bardziej rozjaśniła swoje włosy. Do podjęcia tej decyzji zainspirowała ją Luiza, którą także poznaliśmy w "Hotelu Paradise". - Ja jestem niepoważna, bo dopiero co założyłam nowe włosy, ale ja wrócę do tych doczepów, ja wiem, że wrócę do nich, ale potrzebowałam zmiany. I w ogóle prowodyrem tego, co tak naprawdę zadziało się z dnia na dzień, była Luiza, ponieważ jak spotkałyśmy się na siłowni i poszłyśmy na kawkę i się zaczął temat włosów i Luizka do mnie mówi - ty w krótkich to byś wyglądała zaje***cie, tak kobieco, dojrzale, fajnie, a teraz...