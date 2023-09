Małżeństwo Julii ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" przetrwało próbę czasu? Niestety, chociaż najnowsza edycja programu TVN trwa zaledwie kilka tygodni, to w sieci już teraz pojawiły się plotki, że nie wszystkie małżeństwa są dziś razem. Co więcej, okazuje się, że internauci podejrzewają, że to właśnie Julia już rozwiodła się ze swoim mężem, chociaż jeszcze nawet nie wyemitowano ślubów! Uczestniczka "Ślubu od pierwszego wejrzenia" zareagowała na plotki na swój temat. Julia ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" o rozwodzie W ostatnim odcinku szóstej edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" widzowie mogli zobaczyć, jak uczestniczki szykują się do swoich ślubów. Dopiero w najnowszej odsłonie programu dowiemy się, jakie pary stworzyli eksperci. Komu m.in. Julia powie "tak"? Tego dowiemy się dziś wieczorem! Niestety, chociaż stacja TVN jeszcze nie wyemitowała nowego odcinka "Ślubu od pierwszego wejrzenia", to w sieci już krążą plotki, że relacja Julii nie przetrwała! Zobacz także: "Ślub od pierwszego wejrzenia 6": Julia zdradza kulisy przygotowań do ślubu! "Miłość od pierwszego wejrzenia" Julia opublikowała ostatnio na Instagramie wpis w którym pozuje w sukni ślubnej i wspomina poszukiwania idealnej kreacji. W komentarzach jedna z fanek programu "Ślub od pierwszego wejrzenia" odniosła się do komentarzy w sieci, a Julia odpowiedziała! - Jeszcze dobrze za mąż nie wyszłaś, a już o tobie i Kasi piszą na grupach, że jesteście po rozwodzie- napisała internautka. - Tak, czytałam, że ludzie nas już rozwiedli- odpowiedziała krótko Julia. Zobacz także: "Ślub od pierwszego wejrzenia 6": Jak zostali dopasowani uczestnicy? Fani zebrali dowody! Kibicujecie...