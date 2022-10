Agnieszka Łyczakowska zdecydowała się na udział w 4. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" z nadzieją, że w programie spotka miłość swojego życia. I tak też się stało, bo już od ponad dwóch lat jest szczęśliwą małżonką i razem z Wojtkiem tworzy wspaniały związek. Właśnie na Instagramie Agnieszki pojawiło się piękne zdjęcie i wzruszający wpis, który nawiązuje do tych wydarzeń. Fani zostawili małżeństwu mnóstwo ciepłych słów. Zobaczcie, o co chodzi! Zobacz także: "Ślub od pierwszego wejrzenia": Agnieszka i Wojtek zdradzili płeć dziecka? To wszystko przez prezent "Ślub od pierwszego wejrzenia": Agnieszka we wzruszających słowach o mężu Agnieszka i Wojtek ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" to jedna z najbardziej lubianych par wszystkich edycji tego programu. Kiedy tylko fani poznali ich w 4. edycji eksperymentu od razu wiedzieli, że ta dwójka stworzy szczęśliwy związek na długie lata. Między Agnieszką i Wojtkiem zaiskrzyło od razu i choć na własnym weselu znali się zaledwie kilka godzin, to jednak zarówno oni, jak i goście bawili się tak, jakby znali się od lat! Sielanka Agnieszki i Wojtka trwa do dziś, a co więcej, para za chwilę po raz pierwszy zostanie rodzicami ! Wyświetl ten post na Instagramie. Post udostępniony przez Agnieszka Łyczakowska (@agnieszka_lyczakowska) Od momentu, gdy Agnieszka i Wojtek powiedzieli sobie "tak", właśnie mija 2,5 roku. Z tej okazji na Instagramie Agnieszki pojawiło się przepiękne zdjęcie z mężem, które opatrzyła wzruszającym podpisem. Jak się...