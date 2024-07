W ósmej edycji programu "Ślub od pierwszego wejrzenia" to właśnie Marta i Patryk byli zdecydowanymi faworytami widzów. Ku ich zaskoczeniu związek nie przetrwał, a uczestniczka skupiła się na rozwijaniu swojej kariery w mediach społecznościowych. Jej postawa bardzo nie spodobała się internautom. Ci nie zostawili na niej suchej nitki!

"Ślub od pierwszego wejrzenia 8": Marta w ogniu krytyki

Wielki finał ósmej edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" już za nami. Marta i Patryk postanowili zostać w małżeństwie. Niestety, pierwsze wątpliwości pojawiły się już miesiąc od zakończenia miłosnego eksperymentu. Wówczas produkcja odwiedziła Martę z kamerą w jej mieszkaniu. Nieoczekiwanie na nagraniach zabrakło Patryka, a podczas telefonicznej rozmowy małżonków można było wyczuć napiętą atmosferę pomiędzy nimi. To właśnie wtedy widzowie zaczęli podejrzewać, że ich związek nie przetrwał próby czasu. Wszystko stało się jasne jednak dopiero w czasie emisji specjalnego odcinka (dostępny tylko na player.pl), w którym każdy uczestnik opowiedział o tym, jak potoczyły się jego dalsze losy po programie. Wówczas stało się jasne, że Marta i Patryk po "Ślubie od pierwszego wejrzenia" rozstali się! Poróżniła ich codzienność - brak czasu, obowiązki i przede wszystkim odległość, jaka dzieliła małżonków.

Okazało się także, że Patryk ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia 8" ma nową partnerkę! Przy okazji specjalnego odcinka Marta natomiast zdradziła, że pozostaje singielką oraz że jej czas pochłania... Instagram. Uczestniczka show jeszcze w czasie emisji programu zaczęła rozwijać swoją internetową karierę, a w odcinku specjalnym wyznała, że media społecznościowe pomogły wypełnić jej pustkę po małżeństwie..

Troszeczkę tutaj zaczęłam się rozwijać pod kątem Instagrama. Zaczęło to być obecne w moim życiu. Instagram w jakiś sposób wypełnił mi pustkę po rozstaniu [...] Ta samotność umknęła, ponieważ swoją energię skierowałam na obecność w Instagramie i nie odczuwałam tak bardzo bycia samej - mówiła.

Nie trudno było także zauważyć, że od czasów nagrań Marta nieco zmieniła swój wizerunek, a na jej profilach gości coraz więcej płatnych współprac. Tuż po finale na jej Instagramie pojawił się kolejny wpis. Ten jednak nie nawiązywał do eksperymentu czy do jej męża:

- Nasza złota polska jesień przemija ????, zmieniając powoli swe barwy na odcienie szarości i beże... Dziś wracam wspomnieniem do jej soczystych barw, które jeszcze przed chwilą energetycznie mieniły się w blasku słońca❣️ Posyłam do Was trochę tej pozytywnej energii - napisała.

Postawa Marty ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" bardzo nie spodobała się internautom. Ci twierdzą, że w programie pojawiła się tylko dla sławy. Padły naprawdę mocne słowa:

- Aż ciężko uwierzyć w to co mówisz w 14 odcinku wszyscy daliśmy się nabrać na miłą, ciepłą i rodzinną Martę bo okazuje się że udział w programie był potrzebny tylko dla zasięgów na ig.... po co tacy ludzie blokują miejsca w tym programie? Po co zaznaczacie i kłamiecie w ankietach a później we wszystkich odcinkach że jesteście tu dla miłości, a w ostatnim odcinku nagle mówicie że to koniec...

- Naprawdę nieźle wszystkich nabrałaś, bo nie było osoby która by twierdziła że się rozstaniecie. Ok, rozstać można się gdy się poznaje kogoś i stwierdza że to nie to, bo nie pasują jakieś rzeczy, ale rozstać się "bo tak", "bo potrzebuje zasięgów na ig" to jest nie do wiary.

- "Mój mąż ma na imię Instagram, a mój dom to zakład pracy" ????????????

- Pamiętaj ze 5 minutowa namiastka sławy przeminie, nie ma nic takiego w tobie czym możesz przyciągnąć na dłużej, ile można oglądać babcine garsonki jaja i chińskie ciuchy.

Patrząc na Panią na pewno myślała Pani tylko o sławie. Mówi Pani o tym otwarcie - żałosne. Nie ten program.

Zgadzacie się z krytycznymi opiniami?

