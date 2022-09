Agnieszka ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" pochwaliła się swoim szczęściem! Uczestniczka czwartej edycji programu opublikowała na Instagramie nowe zdjęcie z mężem i zdradziła, że wkrótce wydarzy się coś bardzo dla nich ważnego. Agnieszka nie ukrywa, że chciałaby przyjąć nazwisko swojego męża i sugeruje, że wkrótce będą ślubować sobie miłość i wierność w kościele! Agnieszka ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" pochwaliła się swoim szczęściem Agnieszka i Wojtek to zdecydowanie jedna z najsympatyczniejszych par, które połączył program "Ślub od pierwszego wejrzenia". Agnieszka i Wojtek od samego początku tworzyli zgrany duet i razem zrobili wszystko, żeby ich związek przetrwał. Dziś internauci mogą śledzić dalsze losy pary za pośrednictwem Instagrama, gdzie regularnie publikują nowe zdjęcia i nagrania. Ostatnio Agnieszka opublikowała wpis w którym zdradza, jak wygląda jej zwiazek z Wojtkiem i przyznaje, że chciałaby przyjąć jego nazwisko! Kocham Go! Jestem szczęściarą, że możemy wspólnie dzielić życie. Wspieramy się w zdrowiu i w chorobie, w szczęśliwych chwilach i w porażkach… może czas na zmianę nazwiska 🤔🥰 Już niedługo cofniemy się do momentu ślubu ❤️ do miejsca i osoby, która nas połączyła. @_chrostek - jesteś gotowy :) Dalsze wieści niebawem 😁- napisała na Instagramie. Wyświetl ten post na Instagramie. Post udostępniony przez Agnieszka Łyczakowska (@agnieszka_lyczakowska) Internauci są zachwyceni wpisem Agnieszki i zastanawiają się, czy para planuje ślub kościelny....