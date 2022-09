Iza ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" przez ostatnie miesiące nie rozstawała się ze swoimi długimi blond włosami. Uczestniczka 5. edycji hitu TVN7 jakiś czas temu zdecydowała się je przedłużyć. Ale teraz to już przeszłość, bo właśnie Iza postanowiła oddać się w ręce fryzjera i zafundowała sobie ostre cięcie. Jak teraz wygląda? Zobaczcie sami! Zobacz także: "Ślub od pierwszego wejrzenia": Iza została okradziona! Zaapelowała do fanów o pomoc "Ślub od pierwszego wejrzenia": Iza pochwaliła się nową fryzurą Iza ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" to jedna z najbardziej lubianych bohaterek tego programu. Skromna, miła i uśmiechnięta fryzjerka podbiła serca fanów show, którzy teraz chętnie śledzą jej losy za pośrednictwem Instagrama. Widzowie oczywiście bardzo mocno trzymają również kciuki za jej związek z Kamilem! Jak wiadomo, są oni jedyną parą 5. edycji eksperymentu, która pozostała w małżeństwie . Na szczęście ich miłość dalej kwitnie i wygląda na to, że eksperci naprawdę doskonale połączyli tę dwójkę. Zobacz także: "Ślub od pierwszego wejrzenia": Kamil pokazał romantyczne nagranie z Izą! "Takich dni więcej..." Iza w ostatnim czasie przeszła sporą metamorfozę i wygląda inaczej niż zapamiętaliśmy ją w programie. Uczestniczka "Ślubu od pierwszego wejrzenia" zdecydowała się na dietę, dzięki której sporo schudła , a także przedłużyła włosy. Jednak teraz podjęła decyzję o kolejnej zmianie w wyglądzie - pożegnała się z długimi włosami i teraz na jej głowie pojawił się blond bob. Sami zobaczcie, jak teraz wygląda Iza! I jak Wam się podoba metamorfoza Izy? Zmiana na plus? My jesteśmy totalnie oczarowani, choć uważamy, że Iza jest tak piękną kobietą, że w...