Rozstanie Marty i Patryka z 8. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" zaskoczyło chyba wszystkich sympatyków matrymonialnego formatu TVN. Po burzliwej medialnej wymianie zdań między byłymi małżonkami, Marta zaskoczyła instagramowych fanów kolejnym osobistym wyznaniem.

Takiego obrotu spraw nie spodziewał się chyba nikt. Marta i Patryk ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" rozstali się, argumentując swoją decyzję m.in. zbyt dużą odległością, jaka dzieliła ich rodzinne miasta. Z czasem w sieci zaczęły jednak pojawiać się kolejne niepokojące informacje na temat rozpadu ich małżeństwa. Doszło nawet do tego, że Marta ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" wydała oficjalne oświadczenie, w którym nie szczędziła Patrykowi gorzkich słów, skutecznie wbijając mu kolejne szpilki. Uczestnik społecznego eksperymentu TVN nie pozostając jej dłużny nazwał Martę "kłamczuszką", wyśmiewając jej instagramową działalność i podkreślając, że zgłaszając się do programu była nastawiona jedynie na sławę.

Po kąśliwych komentarzach byłego programowego męża, Marta ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" postanowiła nieco usunąć się w cień, by niedługo później powrócić na Instagram z nową energią. Niedawno Marta ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" pochwaliła się radosną nowiną, zapowiadając fanom niezwykłą sesję zdjęciową ze swoim udziałem. Jak obiecała, tak też zrobiła. Na jej profilu właśnie pojawiły się bajkowe świąteczne kadry.

Co ciekawe, nie tylko bożonarodzeniowy anturaż, dopasowana, złota suknia z fantazyjnym dekoltem, czy odmieniona fryzura Marty ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" zrobiły na internautkach największe wrażenie, lecz opis, jakim uczestniczka miłosnego hitu TVN opatrzyła nagranie.

- Wiedzieliście o tym, że sesja fotograficzna ???? może pomagać w walce ze swoimi kompleksami, służyć budowaniu pewności siebie i swojej kobiecości? To listopadowe spotkanie, którym dopiero teraz się z Wami dzielę było dla mnie cudownym doświadczeniem ????... Powrót do tych chwil daje mi siłę ???? i przypomina, że kobieca energia????, potrafi się łączyć, a wtedy jest ogromna ❣️???? . Kobietki pamiętajmy o tym, że nikt nie zrozumie nas lepiej, jak druga kobieta.. Wspierajmy się i trzymajmy razem❣️ - pisze na Instagramie Marta ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia".

Była telewizyjna żona Patryka podkreśliła, że to właśnie współpraca z fotografką dodała jej pewności siebie.

- Wiola odkryła we mnie to, czego nie dostrzegałam do tej pory. Pomogła mi również spojrzeć na siebie z zupełnie nowej perspektywy. Każda Kobieta zasługuje na takie chwile❣️