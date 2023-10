Marta ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" opublikowała mocne oświadczenie, w którym bez skrupułów opowiada, jak wyglądały kulisy jej rozstania z Patrykiem. "Oj kłamczuszka. A myślałem, że ja mam długi nos" - napisał Patryk, a w odpowiedzi nie zostawił na Marcie suchej nitki. Podobnie zareagowali widzowie:

Reklama

Szkoda Twoich nerwów Patryk.

Internauci bezlitośnie nazwali Martą "panienką, która po prostu chciała zaistnieć". Marcie oberwało się również za sposób, w jaki nagrała swoje oświadczenie. Musiała zablokować komentarze.

"Ślub od pierwszego wejrzenia 8": Marta w ogniu krytyki

Marta ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" nie jest zadowolona z tego, jak została przestawiona w programie. Żałuje, że fragmenty rozmowy z psychologiem zostały wycięte, ponieważ mogłyby rzucić na ich wątek w eksperymencie zupełnie inne światło. Marta ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia wydała oświadczenie i zarzuciła Patrykowi wprost, że mijał się z prawdą:

Jest mi bardzo przykro, że Patryk kłamał na temat prawdziwych okoliczności naszego rozstania, próbował się wybielić zrzucając winę na mnie, sugerując, że chodziło mi o popularność.

Patryk niemalże natychmiastowo zareagował na oświadczenie żony, nazywając ją "kłamczuszką". Ma do niej żal, że "odegrała szopkę z przeprowadzką" przy jego rodzicach. Nie zgadza się również z tym, że to on "uciekł" od relacji. "Przyjaźni z byłymi żonami raczej nie potrzebuje i Tobie też tego nie proponowałem i to Ty się poddałaś".

Zobacz także: "Ślub od pierwszego wejrzenia 8": Marta szczerze o rozwodzie z Maciejem! "Dla mnie jest to trochę stresujące..."

Widzowie również nie zostawili suchej nitki na Marcie ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia", a bazując jedynie na oświadczeniach i zmontowanym w programie materiale, zawyrokowali, że chodziło jej tylko o sławę:

- Panienka po prostu chciała zaistnieć… ????‍♀️ jest takie stare piękne powiedzenie „CICHA WODA BRZEGI RWIE” ;)

- Szkoda Twoich nerwów Patryk :)

- Absolutnie nie pasowaliście do siebie... Ty pozytywnie zakręcony... Ogromne poczucie humoru... Dusza towarzystwa. Wyluzowany fajny facet. Marta też fajna sympatyczna... ale bardziej wyważona... stonowana... poważna... Każde wypowiedziane przez nią słowo mega przemyślane. Takie "ĄĘ". Dwa światy, inne klimaty. Mi zdecydowanie bardziej odpowiada Twój klimat. Lubię być sobą a nie uważać na każde słowo i zawsze mieć proste plecy. Pozdrawiam????

Mat. prasowe Ślub od pierwszego wejrzenia

Zobacz także: "Ślub od pierwszego wejrzenia 8": Marta dwa razy chciała zrezygnować z programu! Zdradziła, po jakich sytuacjach

Reklama

Również na profilu Marty ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" pojawiło się mnóstwo hejtu. Widzowie komentowali, że uczestniczka wypowiada swoje zdanie, jakby czytała z promptera lub recytowała wiersz. Według komentujących zabrakło w tym szczerości. Marta początkowo tłumaczyła się, że chciała w jak najkrótszej i najprostszej formie zebrać to, co ma do powiedzenia. Ostatecznie postanowiła zablokować możliwość pisania komentarzy oraz ukryła wszystkie te, które do tej pory pojawiły się pod jej wpisem. Dobry ruch?

Mat. prasowe Ślub od pierwszego wejrzenia