To ważna informacja dla wszystkich fanów " Ślubu od pierwszego wejrzenia ". Stacja TVN 7 zdecydowała o zmianie godziny emisji najbliższego odcinka. Widzowie, którzy już nie mogą doczekać się dalszych losów Agnieszki i Wojtka, Joanny i Adama oraz Oliwii i Łukasza muszą być czujni, aby nie przegapić nadchodzącego odcinka, ponieważ zostanie wyemitowany nieco wcześniej niż zazwyczaj. Dlaczego?

Emisja 9. odcinka "Ślubu od pierwszego wejrzenia" została przesunięta

W piątkowej rozpisce programowej pojawiły się małe zmiany. Widzom, którzy nie mogą doczekać się kolejnego odcinka "Ślubu od pierwszego wejrzenia" z pewnością przyda się wiedza, że w tym tygodniu, czyli 24 kwietnia, TVN 7 wyemituje odcinek ślubnego show o 30 min wcześniej. 9 odcinek "Ślubu od pierwszego wejrzenia" zobaczymy więc o 20:30 a nie o 21:00. Dlaczego pojawiły się zmiany? Do zeszłego tygodnia, programem poprzedzającym show ze śmiałkami, którzy odważyli się wziąć ze sobą eksperymentalny ślub, był "Hotel Paradise". W miniony piątek odbył się już wielki finał show, który wyłonił już zwycięzców pierwszej edycji - zostali nimi Marietta i Chris. Co prawda w nadchodzący piątek "Hotel Paradise" ponownie zagości na antenie TVN 7 ale zaplanowany odcinek specjalny będzie trwał tylko 30 min. Pamiętajcie, aby się nie spóźnić ;)