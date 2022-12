Justyna ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" znalazła miłość po programie? Uczestniczka niezbyt chętnie wprost dzieli się tym, co u niej słychać po zakończeniu eksperymentu. Pokazała jednak wymowne nagranie, na którym nie jest sama.

Nikt się tego nie spodziewał. #happyend - napisała na Instastories.

To nieśmiałe potwierdzenie, że jej serce jest już zajęte?

"Ślub od pierwszego wejrzenia 8": Justyna jest w związku?

Justynie i Przemkowi nie wyszło w "Ślubie od pierwszego wejrzenia". Uczestnika początkowo parowano z Agnieszką z 7. edycji, ponieważ połączeni podobnym doświadczeniem chętnie spędzali wspólnie czas podczas emisji programu w TVN. Sami zainteresowani jednak zdementowali te plotki i podchodzili z dystansem do tego, co czytali o sobie w sieci. Justyna ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" po finale zdecydowała nie komentować swoich losów. To ona zdecydowała o rozstaniu z Przemkiem i zerwała z nim przez SMS-a. Byli małżonkowie wymienili się uszczypliwościami za pośrednictwem Instagrama.

Po finale "Ślubu od pierwszego wejrzenia" Przemek pozostaje singlem, a co u Justyny? Fani ślubnego show podejrzewają, że Justyna ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" jest zakochana. Wszystko przez zdjęcia, które publikuje w sieci. Tym razem pokazała wymowne nagranie, na którym widać, że nie spędza czasu samotnie.

Jak do tego doszło nie wiem. Nikt się tego nie spodziewał. #happyend - napisała.

Co miała na myśli Justyna, pisząc o "szczęśliwym zakończeniu"? Czy właśnie to, że odnalazła drugą połówkę po porażce w miłosnym eksperymencie?

Fani "Ślubu od pierwszego wejrzenia" podejrzewają Justynę o związek po serii jej wpisów na Instagramie. Raz zdarzyło jej się pokazać bukiet kwiatów, a do zdjęcia dołączyła słowa piosenki o "niespodziewanej miłości". W czasie świąt na jej profilu pojawiło się zdjęcie zakochanej pary, jednak fani nie byli do końca pewni, czy na fotografii pozuje ich ulubienica. Teraz Justyna opublikowała kolejne nagranie i chociaż nie wyjawiła fanom z kim spędza czas, można się domyślić, że towarzyszy jej mężczyzna. Czy to nowy ukochany? A może Justyna droczy się z widzami, ponieważ podoba jej się zamieszanie, jakie wokół niej trwa? Co by nie było, z pewnością fani życzą jej "happy endu", o którym sama wspomniała.

Trwają już nabory do 9. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Odważylibyście się dać szansę miłości, jak uczestnicy poprzednich sezonów? Niektórym uczestnikom, których małżeństwa nie przetrwały dzięki programowi, udało się znaleźć miłość po ślubnym eksperymencie. Julia z 6. edycji poznała ukochanego dzięki Instagramowi, a Paweł poznał ukochaną na własnym programowym ślubie. Niedawno Paweł ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" oświadczył się kuzynce Kasi i są ze sobą bardzo szczęśliwi.

