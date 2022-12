Jedna z fanek Pawła ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" wyprowadziła Kasię z równowagi. Uczestniczka nie wytrzymała. "Co pani wygaduje?!" - grzmi Kasia. Co się stało?

Wielki finał "Ślubu od pierwszego wejrzenia" za nami, jednak emocje związane z produkcją nadal nie opadły, a wręcz przeciwnie! Sympatycy miłosnego show TVN z napięciem wyczekują na kolejne wynurzenia swoich ulubieńców, które ochoczo komentują. Tak też było w przypadku najnowszego oświadczenia Pawła, który postanowił podsumować swój związek z telewizyjną żoną - Kasią. Wśród wielu głosów rozżalenia, a nawet gratulacji, nie zabrakło też kąśliwych komentarzy względem byłej uczestniczki matrymonialnego eksperymentu. Kasia nie wytrzymała! "Ślub od pierwszego wejrzenia": szczegóły rozstania Kasi i Pawła Kasia i Paweł byli uznawani za jedną z najbardziej kontrowersyjnych par w historii polskich edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Choć na początku małżonkowie się sobą zachwycili i nie szczędzili sobie czułości podczas wesela, to ta sielanka szybko się skończyła. Kasia zaczęła dystansować się od męża, a nawet przyznała, że Paweł nie jest dla niej atrakcyjny . Najgorszy kryzys zrodził się jednak po rozmowie z ekspertem programu - Piotrem Mosakiem, który był zszokowany tym, że Kasia zbyt często kontaktuje się z koleżankami i z mamą . Jak się okazało, telewizyjna żona Pawła potrafi wykonać nawet 20 telefonów dziennie do swojej mamy , przez co nie ma już ochoty na prowadzenie dialogów z małżonkiem. Teraz, gdy wielki finał jest już za nami, wiemy, że małżeństwo Pawła i Kasi nie przetrwało próby czasu . W sieci pojawiło się też mnóstwo rozmaitych plotek na temat ich dalszych losów, a fani show sugerowali, że Kasia zażądała od Pawła alimentów , co szybko zostało zdementowane przez obie strony. I choć Kasia do tej pory nie odniosła się rozstania z telewizyjnym mężem, to Paweł postanowił...