"Ślub od pierwszego wejrzenia 8": Justyna o byłym partnerze. "Zna mnie jak mało kto". Zdradziła za dużo?!

Znamy już wszystkich uczestników 6. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Przez najbliższe tygodnie będziemy śledzić ich losy, a już niedługo dowiemy się, z kim zostaną połączeni! Widzowie są bardzo podekscytowani nową edycją programu i patrząc na komentarze w sieci można wywnioskować, że już zdążyli polubić nowych uczestników. Serca widzów zaskarbiła już między innymi Julia - uśmiechnięta, pełna optymizmu, piękna 26-latka. Pomimo młodego wieku, życie już zdążyło ją doświadczyć. Jej były partner bardzo ją skrzywdził. Nawet ekspertka programu nie mogła uwierzyć w to, co się wydarzyło w życiu Julii. Zobacz także: "Ślub od pierwszego wejrzenia": Karol szczerze o programie. Skomentował relacje innych uczestników "Ślub od pierwszego wejrzenia": Julia podzieliła się smutną historią Uczestniczka 6. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" , Julia, ma 26 lat i z zawodu jest windykatorem. Choć w pracy uważa się za osobę bezkompromisową i stanowczą, to jednak w życiu prywatnym jest zupełnie odwrotnie. To skromna, miła i uczynna dziewczyna, która potrafi łatwo ulec presji drugiego człowieka. W swoich poprzednich związkach zawsze dawała od siebie bardzo dużo i szybko pokazywała, że dla drugiej osoby zrobi wszystko. Niestety, to sprawiło, że jej byli partnerzy ją wykorzystywali. Poznaliśmy również bardzo smutną historię Julii, związaną właśnie z jej byłym partnerem. Jak się okazało, mężczyzna zmanipulował ją do tego stopnia, że pomimo zdrady z jego strony, Julia chodziła z nim i jego kochanką na spacery. - Twoja historia mnie poruszyła. Zaczęłam się zastanawiać, jak facet musiał cię zmanipulować, że chodziłaś z nim i z jego kochanką na spacer. To jest w ogóle niebywałe - powiedziała ekspertka programu. ...