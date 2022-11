Zaskakujące wyznanie Justyny w finale "Rolnik szuka żony"! "Żałowałam od razu po przyjeździe do domu". Co na to Joanna i Kamil?

"Rolnik szuka żony": Justyna przyznała, że żałuje, że zrezygnowała z Kamila! Co na to Joanna?

Justyna była faworytką Kamila z "Rolnik szuka żony 8" już od momentu przeglądania listów. Gdy zobaczył zdjęcie pięknej 26-latki w lokach oraz razu wiedział, że będzie chciał ją poznać. Ostatecznie zaprosił ją na gospodarstwo razem z Izą oraz Joanną, z którą aktualnie planuje wspólne życie. Czy tak samo potoczyłyby się ich losy, gdyby Justyna dobrowolnie nie zrezygnowała z udziału w programie? Zobaczcie jej zaskakujące wyznanie. Finał "Rolnik szuka żony 8": Justyna żałuje, że zrezygnowała z walki o Kamila Justyna z "Rolnik szuka żony 8" zauroczyła Kamila niemalże od pierwszego wejrzenia. Nawet, gdy okazało się, że mają zupełnie inne podejście do życia, nie zdystansował się od niej. Z kolei Justyna już od samego początku mówiła o swojej nieśmiałości i małomówności przed kamerami. Niestety okazało się, że presja i nowa sytuacja ją przerosły i postanowiła dobrowolnie zrezygnować z udziału w programie. Wytłumaczyła Kamilowi, że ich podejście do życia zbyt mocno się różni i nie chciałaby dawać mu płonnej nadziei i marnować jego czasu. Młody rolnik był zaskoczony decyzją swojej faworytki ale przyjął to z szacunkiem. Niedługo później okazało się, że zakochał się w Joannie, a w finałowym odcinku się jej nawet oświadczył! Podczas finału spotkał się także z pozostałymi dwoma uczestniczkami. Justyna przy Kamilu i Marcie Manowskiej poruszyła temat swojej decyzji o powrocie do domu z gospodarstwa rolnika: Bardzo miło spędziłam czas, jednak cała sytuacja ogółem przerosła mnie trochę. Potrzebuję dużo czasu, żeby się otworzyć (...) a że jestem osobą, która stawia siebie na pierwszym miejscu, to jak czułam się niezręcznie to wolałam uciec tak jakby. Zobacz także: "Rolnik szuka żony": Roksana od Stanisława...