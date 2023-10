Agnieszka ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" opublikowała zdjęcie z Włocławka. Widzowie ślubnego formatu doskonale pamiętają, że to miasto, w którym mieszka jej programowy mąż Kami, do którego uczestniczka zdecydowała się nawet przeprowadzić w trakcie trwania eksperymentu i podjąć nową pracę. Para miała czekać na rozwód, jednak wyznanie Agnieszki wywołało poruszenie:

Reklama

Jakoś nie mogę się stąd wynieść.

Chwilę później ponownie zabrała głos na temat swoich relacji z Kamilem.

"Ślub od pierwszego wejrzenia": Agnieszka odwiedziła Kamila?

Agnieszka Miezianko i Kamil Borkowski wzięli udział w 7. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Ich relacja nie przetrwała. Aktualnie Kamil jest w związku, a zdjęciami z partnerką pochwalił się w sylwestra. Agnieszka ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" jakiś czas temu również deklarowała, że ktoś pojawił się w jej życiu, jednak tę relację wolała rozwijać z dala od mediów. Od jakiegoś czasu również nie zabiera głosu w tym temacie.

Agnieszka i Kamil ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia wciąż czekają na rozwód. Jednak nowe zdjęcie uczestniczki, które świadczy o tym, że odwiedziła miejscowość męża, musiało wywołać poruszenie wśród internautów. Agnieszka napisała:

No cześć. Jakoś nie mogę się stąd wynieść.

I musiała ponownie zabrać głos.

Instagram @malamizii

Zobacz także: "Ślub od pierwszego wejrzenia": Zasmucona Marta pokazała nowe nagranie, a fani grzmią: "Masakra"

Agnieszka ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" nie zdradziła, po co przyjechała do Włocławka, jednak sprostowała, że nie miało to nic wspólnego z jej rozwodem z Kamilem.

Dementuję plotki, to jeszcze nie rozwód. Rozwód będzie zdalnie, w marcu.

Instagram @malamizii

Zobacz także: "Ślub od pierwszego wejrzenia": Zaskakujące wyznanie Roberta! "Rozstaliśmy się". Co się stało?!

Reklama

Agnieszka ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" nie utrzymuje relacji z Kamilem. Jakiś czas temu przyznała nawet, że cieszy się, że rozprawa rozwodowa może się odbyć online, co podsumowała słowami: "Nie będzie kawki porozwodowej i najprawdopodobniej już nigdy w życiu nie zobaczę się z moim mężem na żywo".