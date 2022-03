"Ślub od pierwszego wejrzenia 7": Piotr reaguje na komentarze widzów. Czy są z Dorotą po programie? 

Widzowie "Ślubu od pierwszego wejrzenia" właśnie poznali 29-letnią Dorotę z Lublina oraz 34-letniego Piotra ze Zduńskiej Woli, których eksperci połączyli w parę. Choć to dopiero początek emisji programu, to jednak fani już chętnie poszukują "dowodów" na to, czy małżeństwo tej dwójki przetrwało! I czyżby wpis Piotra, który pojawił się niedługo po emisji odcinka z jego udziałem mógł świadczyć o tym, że rzeczywiście jego związek z Dorotą nadal trwa? Zobaczcie, co napisał w sieci! Zobacz także: "Ślub od pierwszego wejrzenia" Aneta pochwaliła się nowym zdjęciem synka! "To cały Robert" "Ślub od pierwszego wejrzenia 7": Piotr komentuje udział w show! Dorota i Piotr z 7. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" od razu się sobie spodobali . Choć 29-latka nigdy wcześniej nie była w poważnym związku, to jednak czuje się gotowa, aby być już żoną! Z kolei Piotr ma za sobą kilka poważniejszych relacji, jednak mimo wszystko do tej pory nie udało mu się znaleźć tej wymarzonej drugiej połówki. Dorota jednak spodobała mu się tak bardzo, że uśmiech nawet na moment nie znikał mu z twarzy. Piotr stwierdził, że jego żona jest "piękna jak słoneczna wiosna". Jak wiadomo, 7. edycja "Ślubu od pierwszego wejrzenia" została nagrana już kilka miesięcy temu, jednak do czasu zakończenia emisji show w telewizji, żadna z par nie może ujawnić, jak potoczyły się ich losy w eksperymencie. Piotr jednak zdecydował się napisać na swoim Instagramie kilka słów odnośnie swojego udziału w show. Nawiązał w nich do wyboru garnituru na ślub z Dorotą! - Skoro już oficjalnie jestem "Piotrem ze Ślubu" to mogę wreszcie podziękować za pomoc w wyborze i dopasowaniu garnituru na uroczystość. Najważniejsze w tym dniu jest dobrze...