Związek Kasi i Pawła ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" ostatnio przeżywał dość poważny kryzys. Czyżby jednak wystarczyło zwykłe wyjście na zakupy, aby go zażegnać? Wygląda na to, że wszystkie żale Kasi w kierunku męża odeszły w zapomnienie, gdy Paweł zabrał ją na zakupy, za które... zapłacił. Rozanielona dziewczyna przyznała, że tym gestem Paweł "odkupił swoje winy całkowicie". Sprawdźcie szczegóły! Zobacz także: "Ślub od pierwszego wejrzenia" Kasia przeszła metamorfozę! Pokazała zdjęcia! "Ślub od pierwszego wejrzenia": Kryzys w związku Kasi i Pawła zażegnany? W ostatnich odcinkach 6. edycji "Ślubu od pierwszego" obserwowaliśmy wzloty i upadki w relacji Kasi i Pawła. Najgorszy kryzys pomiędzy małżonkami zrodził się po rozmowie z ekspertem programu - Piotr Mosak wytknął Kasi między innymi, że dziewczyna zbyt często kontaktuje się z koleżankami i z mamą . Jak się okazało, Kasia potrafi wykonać nawet 20 telefonów dziennie do swojej mamy , przez co nie ma już o czym rozmawiać z Pawłem. Mąż Kasi zgodził się z opinią eksperta i wygląda na to, że tym bardzo naraził się żonie. Dziewczyna była obrażona i miała duże pretensje do Pawła . Zobacz także: "Ślub od pierwszego wejrzenia": Kasia i Paweł rozstali się?! „Nie ma drogi do szczęścia...” Jednak czyżby w końcu nastąpił przełom w relacji Kasi i Pawła? W minionym odcinku "Ślubu od pierwszego wejrzenia" w końcu zobaczyliśmy uśmiech na twarzy dziewczyny, a nawet z jej ust padły pochwały w kierunku męża! Wszystko przez to, że Paweł postanowił zabrać zabrać Kasię na zakupy do butiku i za nie zapłacił. - Odkupił następne winy. Zabrał mnie do sklepu i powiedział, żebym sobie wybrała co tylko chcę - przyznała szczęśliwa Kasia. - Trzeba...