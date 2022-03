Już za tydzień, we wtorek 1 marca obejrzymy premierowy odcinek 7. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Programu, w którym single dopasowani i połączeni przez ekspertów próbują przed kamerami stworzyć prawdziwy związek. To, że może się to udać, udowodniły kolejne sezony. A jak będzie tym razem? Stacja TVN ogłosiła właśnie, że program wróci w odświeżonej formule. A zmiana będzie naprawdę znacząca. Zobaczcie, kogo zabraknie. "Ślub od pierwszego wejrzenia" bez Piotra Mosaka Za szczęśliwe połączenie par w programie w dużym stopniu odpowiadają eksperci. Dotąd byli to Magdalena Chorzewska, Bogusław Pawłowski i Piotr Mosak. To oni tak dobierali w pary uczestników "Ślubu od pierwszego wejrzenia", by stanowili związki idealne. Choć nie zawsze się udawało, kilka okazało się naprawdę trafionych w dziesiątkę. Ostatnim przykładem są uczestnicy poprzedniej, 6. edycji - Aneta i Robert, którzy nie dość, że znaleźli po "programowym" ślubie prawdziwą miłość, to teraz dzielą ją z narodzonym niedawno maleństwem, synkiem Mieszkiem . Z drugiej strony są też przykłady słabszych wyborów. Niektóre pary toczą medialne boje jeszcze długo po programie, jak choćby Julia i Tomasz z tej samej edycji. Tymczasem tuż przed startem kolejnego sezonu "Ślubu od pierwszego wejrzenia" okazuje się, że z programem rozstaje się psycholog i terapeuta par Piotr Mosak. Jak ogłosiła na swojej stronie telewizja TVN zastąpi go psycholog Karolina Tuchalska-Siermińska. Najpopularniejszy eksperyment telewizyjny powraca z nowym sezonem. I to w odświeżonej formule – z nowym składem ekspertów. Do znanych z poprzednich edycji Magdaleny Chorzewskiej i Bogusława Pawłowskiego dołącza psycholog Karolina Tuchalska-Siermińska. Ich decyzje mogą otworzyć nowy –...