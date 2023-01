"Ślub od pierwszego wejrzenia 7": Agnieszka w zaskakującym wyznaniu. "Powoli wariowałam". Co się stało?

Agnieszka ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" znów będzie szukać miłości przed kamerami?! Była uczestniczka kontrowersyjnego eksperymentu podczas relacji na żywo na Instagramie zaskoczyła wyznaniem i zdradziła, że wysłała swoje zgłoszenie do randkowego hitu! Sprawdźcie, co powiedziała Agnieszka i w jakim programie chce wziąć udział. Agnieszka ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" będzie szukać miłości przed kamerami? Agnieszka wzięła udział w ostatniej, siódmej edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" , który zakończył się zaledwie kilka dni temu. Niestety, jak już wiemy związek Agnieszki i Kamila ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" nie przetrwał- para rozstała się tuż po zakończeniu programu i to Kamil podjął ostateczną decyzję. Teraz okazuje się, że Agnieszka nie zamierza poddawać się w poszukiwaniu miłości i już zgłosiła się do... kolejnej edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia"! Była uczestniczka programu podczas relacji na żywo odpowiadała na pytania internautów i w pewnym momencie zaskoczyła szczerym wyznaniem. Jak wyglądają opłaty za ślub, wesele, jak to wygląda ze strony produkcji, uczestnika- Agnieszka zaczęła czytać pytanie i nagle zaskoczyła fanów: Myślę, że nie mogę o tym mówić, polecam się zgłosić i sprawdzić na własnej skórze. Ja się zgłosiłam do kolejnej edycji, nie wiem czy wiecie. Nie jestem jeszcze rozwódką, ale zgłosiłam się do kolejnej edycji pod wpływem wina, dużej ilości wina więc może trafię na kogoś z was. Zobacz także: "Ślub od pierwszego wejrzenia 7": Agnieszka w gorzkich słowach. "Wiele razy Kamil mnie upokorzył" Internauci pytali również czy Agnieszka walczyła o swoje małżeństwo kiedy Kamil powiedział jej, że to już koniec. Czy walczyłam o ten związek? Nie walczyłam o...