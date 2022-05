"Ślub od pierwszego wejrzenia": Agnieszka zadała szyku w "Dzień Dobry TVN". "Nie poznałam jej"

Bohaterzy 7. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" bardzo chętnie komentują to, co się stało w programie nie tylko w swoich mediach społecznościowych, ale także w telewizji. Adam, Piotr i Agnieszka zasiedli na kanapach "Dzień dobry TVN", by porozmawiać o swoim doświadczeniu i zdradzić, czego się dzięki niemu nauczyli. Widzowie nie kryli zaskoczenia, patrząc na uczestników, którzy bardzo się zmienili od udziału w programie. Szczególne wrażenie zrobiła na nich Agnieszka!

"Ślub od pierwszego wejrzenia 7": Agnieszka zadała szyku w "Dzień dobry TVN"

Zarówno Agnieszka, jak i Adam czy Piotr ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" wydali stosowane oświadczenia po swoim udziale w programie. Uczestnicy zakończyli swoje związki niedługo po tym jak ich domy opuściły kamery telewizyjne i dla każdego z nich rozstanie było nie lada przeżyciem. Agnieszka tuż po finale w rozmowie z "Party.pl" wyznała, że ciężko przyjęła decyzję Kamila i tak samo powiedziała o swoich uczuciach, zapytana przez Marcina Prokopa o rozpad swojego małżeństwa:

- Czasami tak w życiu bywa, że jak na początku jest fajnie, później te iskierki gdzieś gasną. No i tak się stało w naszym przypadku. Na początku wszystko było super, a dopiero jak poszły kamery, Kamil stwierdził, że nie. Myślę, że to jest pytanie do Kamila, co nie zaiskrzyło. (...) Nie traktuje tego jako porażkę, to była bardzo fajna przygoda - przyznała Agnieszka.

Fani jednak szybko zwrócili uwagę na dużą odmianę wizerunku Agnieszki! Uczestniczka świetnie dopasowała swoje ubranie, postawiła na stylową biżuterię i podkreślający oko makijaż!

Agnieszka ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" przeszła metamorfozę już jakiś czas temu. Uczestniczka zmieniła kolor włosów, poprawiła także swoje brwi. W nowej odsłonie Agnieszka jest nie do poznania i bardzo podoba się internautom!

- Agnieszka taka zmiana wizerunku! Naprawdę wyglądasz świetnie! - Wow! To Agnieszka? Ale super styl - zachwycają się fani.

"Ślub od pierwszego wejrzenia 7": Agnieszka i Adam powinni zostać parą?

W programie uczestnicy byli dość powściągliwi i unikali tak ostrych komentarzy na jakie pozwalali sobie w sieci. Adam, który zdradził zaskakujące powodu rozstania z Patrycją tym razem mówił tylko o swoim doświadczeniu i przygodzie szukania miłości. Nieco więcej ujawnił Piotr, który przyznał, że eksperyment nauczył go, że nie wystarczy wiedzieć, że jest się upartym i skupionym na własnym punkcie widzenia, ale że warto jest nad takim podejściem pracować, by być w szczęśliwym związku.

Fani po krótkiej rozmowie uczestników z Marcinem Prokopem i Dorotą Wellman w "Dzień dobry TVN" zaczęli zostawiać zaskakujące komentarze z których wynika, że ich zdaniem świetnie dopasowani byliby Adam i Agnieszka!

- Adam i Aga😍 - Adam i Agnieszka to by się udało! - I Pan i Agnieszka zasługujecie na prawdziwą miłość... a może Agnieszka... by była tą na całe życie? - Adam powinien być połączony z Agnieszką - rozpisują się fani.

Zgadzacie się z tym spostrzeżeniem?