Siódma edycja "Ślubu od pierwszego wejrzenia" trwa i jak wiadomo, do czasu zakończenia emisji show, żadna z par nie może ujawniać, jak potoczyły się ich losy po zakończeniu eksperymentu. Czujni fani jednak starają się już szukać jakichś wskazówek w mediach społecznościowych i wygląda na to, że jedną z nich dostarczyła im Anita z 3. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia", która skomentowała nowe zdjęcie Agnieszki z obecnej odsłony programu. Czyżby tym komentarzem zdradziła, że Agnieszka i Kamil są dalej razem?! Sprawdźcie szczegóły! Zobacz także: "Ślub od pierwszego wejrzenia" Aneta rok temu wybierała sukienkę ślubną! To był znak "Ślub od pierwszego wejrzenia": Anita zdradziła za dużo na temat relacji Agnieszki i Kamila? Agnieszka i Kamil to zdecydowanie ulubiona para fanów 7. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" . Choć to dopiero początek emisji eksperymentu, to jednak wielu widzów show już teraz jest przekonanych, że tej dwójce udało się pozostać w małżeństwie. Zarówno Agnieszka, jak i Kamil chętnie wspominają swój udział w eksperymencie i zawsze są to bardzo miłe komentarze i wpisy w mediach społecznościowych. Choć oczywiście w tej chwili nie mogą oficjalnie zdradzić, jak potoczyły się ich losy, to jednak wszystkie te sygnały dają fanom poczucie, że ich związek kwitnie i Agnieszce i Kamilowi udało się pozostać w małżeństwie. I czyżby nowy komentarz Anity Szydłowskiej z 3. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" był kolejnym potwierdzeniem dla fanów? Agnieszka dodała bowiem zdjęcie, na którym widzimy dwa ciastka i dwie kawy. Pod fotką znalazł się opis: - Życie jest piękne ❤ .. I pyszne! Anita skomentowała to w wymowny sposób! - A we dwoje zawsze...