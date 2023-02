"Ślub od pierwszego wejrzenia 5": Iza pokazała zdjęcie z ukochanym. "Tak długo czekałam..."

Izabela Juszczak zgłosiła się do "Ślubu od pierwszego wejrzenia" w poszukiwaniu bratniej duszy. Jej pewność siebie, otwartość i charyzma szybko zachwyciły fanów, którzy wróżyli jej małżeństwu z Kamilem świetlaną przyszłość. Jak już wiemy, para rozstała się niespełna rok po zakończeniu społecznego eksperymenetu i oboje na nowo układają sobie życie. Podczas gdy Kamil stara się być bardzo powściągliwy w dzieleniu się ze światem swoim życiem uczuciowym, jego była żona właśnie zaskoczyła fanów wyznaniem.

Iza ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" już nie ukrywa swojego ukochanego! Pochwaliła się romantycznymi kadrami!

Udział w "Ślubie od pierwszego wejrzenia" miał dla Izabeli Juszczak słodko-gorzki smak. Pomimo starań i wielkich nadziei, jej związek z programowym małżonkiem nie przetrwał próby czasu. Z drugiej strony to właśnie występ w miłosnym hicie TVN sprawił, że charyzmatyczna blondynka zyskała nie tylko większą pewność siebie, rzeszę nowych przyjaciół, a też ogromną rozpoznawalność, dzięki której zaczęła realizować się jako instagramowa influencerka. Niedawno Izabela ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" pochwaliła się kolejną metamorfozą. Teraz okazuje się, że odmieniona fryzura i wysmuklona sylwetka to nie koniec zmian w jej życiu. Izabela Juszczak ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" właśnie potwierdziła, że jest zakochana!

Instagram @iziiij85

Z okazji Walentynek Izabela ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" podsumowała święto zakochanych, publikując w sieci serię romantycznych kadrów z partnerem, które opatrzyła wymownym opisem.

Instagram @iziiij85

Zobacz także: "Ślub od pierwszego wejrzenia 8": Maciej w końcu pochwalił się zdjęciem z partnerką. Miłość kwitnie

Była uczestniczka miłosnego hitu TVN podkreśla, że dla niej w dniu zakochanych to jednak prezenty są najważniejsze, lecz obecność ukochanej osoby.

- Tak naprawdę, to nie chodzi o czekoladki, kwiatki, prezenciki. Tak naprawdę, każdy dzień jest dobry by sprawić komuś coś miłego. Tak naprawdę, każdy pretekst jest dobry do tego, by sprawić, żeby ktoś się uśmiechnął i poczuł się doceniony oraz szczęśliwy. Dawajmy sobie drobne gesty nie tylko od święta ale i na co dzień. Kochani życzę Wam miłości każdego dnia 😘 - podkreśla Iza ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia".