Laura Wielich i Karol Maciesz ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" opublikowali na instagramowych profilach to, na co wszyscy ich followersi czekali. Obok radosnej nowiny pojawiły się efekty mini-sesji zdjęciowej wykonanej we Włoszech. Zobaczcie, co takiego świętowała para. "Ślub od pierwszego wejrzenia": Laura i Karol potwierdzają to, na co fani czekali od dawna Przypomnijmy, że Laura i Karol ze " Ślubu od pierwszego wejrzenia " pierwotnie byli sparowani z innymi uczestnikami - on poślubił Igę, a ona Macieja. Związki zawarte przed kamerami TVN zakończyły się jednak rozwodami. Jednak Laura i Karol po zakończeniu udziału w programie zdecydowali się do siebie odezwać i jak się okazało, od razu przypadli sobie do gustu. I tak właśnie zaczęła się ich wspólna droga. Część widzów mówi wprost, że od razu miała przeczucia, że ta dwójka jest sobie pisana i zastanawiają się, dlaczego eksperci nie sparowali ze sobą Laury i Karola. Teraz z kolei dowiadujemy się, że relacja pary weszła właśnie na kolejny poziom. Laura i Karol właśnie przekazali, że się zaręczyli! - To był wielki dzień. 26.06.2023. Godzina: 20:20, Włochy. Jezioro Garda. Powiedziała "tak"! - napisał na Instagramie były uczestnik telewizyjnego eksperymentu. Obok komunikatu o zaręczynach, na profilach pary pojawiły się dwa zdjęcia znad brzegu jeziora Garda. Na jednym Laura demonstruje pierścionek, jaki otrzymała od narzeczonego, na drugim pozuje oparta o drzewo. Fotografem, który tak czule jej się przyglądał zza obiektywu, nie mógł być kto inny, niż jej ukochany.