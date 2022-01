"Ślub od pierwszego wejrzenia": Robert pokazał zdjęcie z wakacji: "Już wtedy Was rozszyfrowaliśmy"!

Robert i Aneta to zdecydowani ulubieńcy widzów 6. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Para była zachwyciła widzów swoją otwartością, szczerością i uczuciem, jakie pojawiło się między nimi niemal od razu. Dla zakochanych rok 2021 był więc niezwykle przełomowy. Nie dość, że znaleźli miłość swojego życia, to jeszcze spodziewają się dziecka! Z okazji nowego roku para opublikowała zdjęcie z wakacji i życzyła fanom wszystkiego, co najlepsze. Internauci od razu zauważyli, że dobrze znają te fotografie. To właśnie one zdradziły jeszcze w trakcie emisji programu, że związek Roberta i Anety przetrwał!

"Ślub od pierwszego wejrzenia 6" Aneta i Robert szczerze: "2021 był rokiem zmian..."

Aneta i Robert witali nowy rok 2022 w wyjątkowych okolicznościach. Zakochana para już za kilka miesięcy przywita na świecie swoje pierwsze dziecko! Od zakończenia emisji 6. sezonu "Ślubu od pierwszego wejrzenia" ulubieńcy widzów mogą chwalić się swoją miłością i codziennością, co też bardzo chętnie robią. Tym razem jednak nie pokazali wspólnych, romantycznych zdjęć z sylwestra, a życzenia, które złożyli swoim fanom, były dość krótkie i zdawkowe:

2021 był dla nas rokiem zmian... Zmian na lepsze! I oby kolejny był jeszcze lepszy!

Wszystkiego najlepszego dla Was w Nowym Roku życzymy My! 🍾🍾🍾 @anet.zuchowska 😊❤️ PS. Fotki jeszcze z wakacji 🙈😉

zabastrz/Instagram

Mimo wszystko jednak Aneta i Robert nie potrzebują mówić nic więcej! Fani doskonale wiedzą, że para jest bardzo szczęśliwa i snuje wielkie plany na przyszłość!

Na zdjęcie, które pokazał Robert, fani zareagowali entuzjazmem. Fotografia zrobiona podczas wakacji na Wyspie Zielonego Przylądka była internautom doskonale znana. Co prawda wtedy, gdy para była na wakacjach, zdjęcia pokazywała tylko Aneta, chwaląc się pięknymi widokami i nie zdradzając, z kim spędza urlop. To wtedy właśnie pierwszy raz wzbudziła podejrzenia co do swojego wyjątkowego stanu. Fani zaczęli bowiem przypuszczać, że Aneta z powodu ciąży mogła nie pokazać ani jednego zdjęcia w bikini! Co więcej, wśród wielu zdjęć, które pokazała uczestniczka miłosnego eksperymentu, internauci doszukali się nawet odbicia okularów Roberta! Noworoczne zdjęcie uczestników przypomniało o tym fanom, którzy zaczęli komentować:

- Tak, tak, pamiętam te fotki (jeszcze tajemnicze były wtedy) 😊 Pomyślności dla Was Dużo Miłości i oby spełniły Wam się wszystkie marzenia ❤️ - To wtedy wszyscy byli pewni, że Robert odbił Ci się w okularach! A ja myślałam, że to głupie przypuszczenia - A ja na każdym zdjęciu u Anetki starałam się dostrzec gdzieś Roberta i nic!!! 😂😂😂 - Jesteście wspaniali- dużo szczęścia, miłości i zdrówka dla Waszej Rodzinki❤️ - rozpisują się internauci.

zabastrz/Instagram

Robert i Aneta konsekwentnie jednak czekali do końca emisji programu. To właśnie wtedy wyszło na jaw, że Aneta rzuciła pracę i przeprowadziła się do Strzelna, do swojego męża. Teraz para spodziewa się dziecka i już zaczyna kompletować pierwszą wyprawkę! Przed zakochanymi naprawdę wyjątkowy rok!