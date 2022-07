"Ślub od pierwszego wejrzenia 3": Ciężarna Martyna Końca wyznaje. "Mam gorszy czas". Co się stało?

Aneta ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" ma świetny styl i potrafi dobrać genialne elementy garderoby w popularnych sieciówkach. Jej koszula to absolutny jesienny must have.

Aneta ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" nie przestaje zachwycać fanów nie tylko swoim optymizmem, ale także stylem! Uczestniczka hitu stacji TVN co chwila zaskakuje obserwatorów nowymi zdjęciami, pod którymi pojawia się mnóstwo ciepłych słów od internautów. Tym razem szczególną uwagę fanów Anety zwróciła jej przepiękna koszula, która idealnie wpisuje się w jesienne trendy. To hit z popularnej sieciówki, który dostaniecie w rewelacyjnej cenie. Zobaczcie sami! Zobacz także: "Ślub od pierwszego wejrzenia": Aneta i Robert rozstali się? Zaskakujący komentarz uczestniczki "Ślub od pierwszego wejrzenia": Aneta w hitowej koszuli z Reserved Aneta to jedna z najbardziej lubianych bohaterek programu "Ślub od pierwszego wejrzenia". Eksperci zdecydowali się połączyć ją z przystojnym Robertem , który również może liczyć na ogromną sympatię fanów. To właśnie ta para zdaniem widzów programu ma największe szanse na stworzenie szczęśliwego i zgranego małżeństwa. Do końca emisji eksperymentu pozostało jeszcze kilka tygodni, jednak fani mocno trzymają kciuki za to, że na koniec usłyszą radosne informacje na temat związku tej pary. Internauci jednak już teraz bacznie śledzą poczynania tej dwójki za pośrednictwem Instagrama. W ten sposób starają się "wyśledzić", czy związek Anety i Roberta z 6. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" przetrwał. Jak jednak wiadomo, żaden uczestnik nie może zdradzić, jak potoczyły się jego losy po programie przed końcem emisji eksperymentu. Z tego też względu internauci obserwują codzienność Anety i Roberta i wygląda na to, że bardzo spodobał im się styl pięknej uczestniczki. Ostatnio furorę zrobiła jej klasyczna biała oversizowa koszula....