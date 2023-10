Anita, którą mieliśmy okazję poznać w trzeciej edycji hitowego show TVN-u, wybrała się do fryzjera. Okazuje się, że gwiazda "Ślubu od pierwszego wejrzenia" przygotowuje się do sylwestrowej nocy, którą spędzi... w pracy, na scenie! To dla niej wielki powrót po kilku latach. Zdradziła szczegóły występu, a fani dopytują czy zatańczy u boku Dody. Jaka jest prawda?

"Ślub od pierwszego wejrzenia 3": Anita spędzi sylwestra na scenie

Jeszcze niedawno fani podejrzewali, że Anita i Adrian ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia 3" przechodzą kryzys. Ci jednak zaprzeczyli krążącym plotkom i udowodnili, że pomiędzy nimi nadal jest prawdziwe uczucie. Ostatnio para udała się nawet na zaległą "podróż poślubną", a Anita ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia 3" spełniła jedno ze swoich marzeń. Teraz z kolei przyszła pora na kolejne cele. Okazuje się, że podczas sylwestrowej nocy zobaczymy ją na wielkiej scenie! Tancerka wróci na nią aż po trzech latach przerwy:

- Piszcie, w jakim mieście będziecie spędzać Sylwestra! Ciekawe kto wypatrzy mnie... Na scenie! ???????? Po trzech latach przerwy od występowania w sylwestra- postanowiliśmy, że imprezować lub wyjechać w góry możemy w innym terminie. ????️⛷️ Próby trwają wiele godzin, mam nadzieję, że efekt finalny to będzie petarda! ????????????

Kto z Was też spędza sylwestra w pracy? ???? - zapytała.

Okazuje się, że fani "Ślubu od pierwszego wejrzenia" są niezmiernie ciekawi, ja jakiej scenie pojawi się ukochana Adriana. Pod postem fani zastanawiają się czy może dołączy do "Sylwestra Marzeń" w Zakopanem:

- Będę wypatrywać ???? powodzenia, na pewno będzie pięknie ❤️????????

- Jestem już w Zakopanym i słyszę te próby ????

- Zakopane?

Niektórzy podejrzewają, że tancerka pojawi się u boku Dody, która ćwiczy przed "Sylwestrową Mocą Przebojów" w Chorzowie:

- Tańczysz w zespole Dody? ???? - pytają.

Uczestniczka show jednak rozwiała wszelkie wątpliwości:

- Niee, sama tworzę choreografie ????Ale zdarzyło mi się tańczyć na tej samej imprezie z Dodą ???? - odpowiedziała.

Uwagę fanów zwróciło coś jeszcze! Nowa fryzura Anity ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" przypadła do gustu komentującym:

Super proste włosy ♥️ - rozpisują się fani.

- To zasługa wczorajszej wizyty u fryzjera ????♥️ - odpowiedziała Anita.

Wszystko wskazuje na to, że na sylwestrowej scenie będzie wyglądać jak prawdziwa gwiazda. Pytanie tylko, na której scenie? Jak myślicie?

