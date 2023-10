W siódmej edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" niestety nie przetrwało żadne małżeństwo. Wśród uczestników był m.in. Adam, który po zakończeniu udziału w show dość rzadko chwali się swoim życiem w mediach społecznościowych. Teraz jednak na jego Instagramie pojawił się nowy post, w którym Adam poinformował, jakie zmiany zaszły u niego w ostatnim czasie. Wygląda na to, że uczestnik "Ślubu od pierwszego wejrzenia" spełnił swoje wielkie marzenie!

"Ślub od pierwszego wejrzenia 7": Adam przekazał radosne wieści

Fani "Ślubu od pierwszego wejrzenia" na pewno doskonale pamiętają Adama z 7. edycji. Skromny, uśmiechnięty i pozytywny chłopak niestety nie znalazł miłości w programie. Jego małżeństwo z Patrycją zakończyło się rozwodem, jednak do tej pory żadna ze stron nie ujawniła dokładnych przyczyn rozpadu ich relacji. Wygląda na to, że tak już pozostanie, bo zarówno Adam, jak i Patrycja nie udzielają się w mediach i nie prowadzą regularnie swojego Instagrama.

Co zatem słychać dziś u Adama? Jak już wspomnieliśmy, uczestnik "Ślubu od pierwszego wejrzenia" postanowił odezwać się do fanów i przekazał świetne wieści. Jak się okazało, już od dwóch miesięcy uczęszcza na kurs bachaty. Wygląda na to, że nauka tego tańca była marzeniem Adama!

- Ciężko uwierzyć że już mija drugi miesiąc odkąd poznałem nowa rodzinkę taneczną "Bachaty sensual" i rozpocząłem kurs tego tańca w gronie tak świetnych osób ???????????????? oby jak najwięcej takich wyjść integracyjnych ???? - napisał Adam i pochwalił się zdjęciami.

Jakiś czas temu Adam ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" zdradził też, że jest zakochany. Uczestnik hitowego show stacji TVN nie ujawnił jednak wizerunku swojej ukochanej. Wygląda na to, że Adam woli trzymać swoje życie prywatne z dala od medialnego szumu.

Nam nie pozostaje zatem nic innego, jak życzyć Adamowi wszystkiego dobrego! Kto wie, może za jakiś czas uczestnik "Ślubu od pierwszego wejrzenia" pochwali się swoimi umiejętnościami, które nabył podczas kursu bachaty? Już w programie dało się zauważyć, że taniec ma we krwi!