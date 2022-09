"Ślub od pierwszego wejrzenia 3": Agata pokazała kadry z podróży poślubnej: "Cudowny czas"

Julia nie znalazła miłości w 6. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Jej małżeństwo z Tomaszem od początku nie należało do udanych, a z odcinka na odcinek obserwowaliśmy coraz bardziej zaostrzający się pomiędzy nimi kryzys. W finale eksperymentu para podjęła decyzję o rozwodzie i wygląda na to, że właśnie tak miały się potoczyć losy Julii w eksperymencie, bo niedługo po zakończeniu show, dziewczyna poznała wymarzonego partnera! I właśnie na InstaStories Julii pojawiło się zdjęcie, na którym możemy zobaczyć, jak jej ukochany o nią dba. Wygląda na to, że jest prawdziwym romantykiem. Zobaczcie sami! Zobacz także: "Ślub od pierwszego wejrzenia": Julia ma nowego partnera! On docenił ją bardziej niż Tomasz "Ślub od pierwszego wejrzenia": Julia chwali się partnerem. Co dla niej zrobił? O tym, że Julia z 6. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" jest szczęśliwie zakochana , dowiedzieliśmy się niedługo po zakończeniu emisji eksperymentu. Początkowo fani obstawiali, że Julia związała się z innym uczestnikiem "Ślubu od pierwszego wejrzenia" , jednak teraz już wiadomo, że jej nowy chłopak nie wystąpił w żadnym telewizyjnym programie. Para poznała się bowiem dzięki mediom społecznościowym. - Z moim partnerem poznaliśmy się przez portal społecznościowy, dokładnie przez Instagram. Mój partner przeglądał Internet i trafił na jeden z artykułów z moim udziałem. [...] Jest to osoba zupełnie spoza programu. Nie jest to ani były uczestnik poprzednich edycji, ani osoba z produkcji - mówiła Julia w rozmowie z Plotkiem. Zobacz także: "Ślub od pierwszego wejrzenia": Ostra kłótnia Julii i Tomasza! "Nie wyobrażam sobie życia z taką osobą" Julia póki co nie zdecydowała się pokazać wizerunku...