Amanda Gorońska, znana widzom jako Samanti, zdobyła rozpoznawalność dzięki udziałowi w dziesiątej edycji programu „Hotel Paradise”. Celebrytka rozpoczęła 2026 rok z przytupem - ogłosiła zaręczyny, czym zaskoczyła swoich obserwatorów. W mediach społecznościowych opublikowała zdjęcie z pierścionkiem zaręczynowym i napisała:

Rok rozpoczęty zaręczynami. Tak po prostu. Czego się spodziewać – 2026 już zdążył przerosnąć oczekiwania. Totalny sztos

Reakcje fanów po ogłoszeniu zaręczyn Samanti z "Hotelu Paradise"

Publikacja zdjęcia i wiadomości o zaręczynach wywołała falę reakcji w mediach społecznościowych. Fani zasypali Amandę "Samanti" Gorońską z "Hotelu Paradise" komentarzami pełnymi gratulacji i ciepłych słów. Wśród najczęściej pojawiających się wiadomości były: „Gratulacje!”, „Dużo szczęścia”, „Fajni jesteście”.

Zobaczcie sami relację z zaręczyn, którą uczestniczka "Hotelu Paradise 10" pochwaliła się w swoich mediach społecznościowych. Nie zabrakło oczywiście też kadrów z narzeczonym!

Amanda Gorońska i jej życie po „Hotelu Paradise 10”

Po zakończeniu udziału w programie „Hotel Paradise 10”, Amanda Gorońska kontynuuje swoją medialną aktywność. Utrzymuje kontakt z fanami za pośrednictwem mediów społecznościowych, gdzie dzieli się codziennymi chwilami oraz ważnymi wydarzeniami ze swojego życia.

Choć nie zdradzała wcześniej wielu szczegółów dotyczących życia uczuciowego, publikacje z ostatnich tygodni pokazały, że w jej życiu zachodziły poważne zmiany. Szczególne poruszenie wywołały zdjęcia w ślubnych stylizacjach oraz wzmianki o planach wyjazdu do Dubaju, co część fanów interpretowała jako zwiastun większych życiowych zmian.

Chociaż Amanda Gorońska nie zdradziła jeszcze daty ślubu ani szczegółów dotyczących uroczystości, wszystko wskazuje na to, że zaręczyny były starannie przemyślaną decyzją. Fani z niecierpliwością oczekują kolejnych wiadomości i relacji z przygotowań do ślubu.

