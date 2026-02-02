Po burzliwej relacji z Kubą i kolejnych nieudanych randkach, Natalia znalazła ukojenie u boku Andrzeja. Niestety, po czasie jedna z najlepiej zapowiadających się par 11. edycji "Hotelu Paradise" rozstała się z hukiem. Teraz w rozmowie z naszą reporterką Natalia podsumowała swój udział w programie. Padły mocne słowa.

Natalia z "Hotelu Paradise" w mocnych słowach o swoim udziale w programie

Natalia z przytupem wkroczyła do 11. edycji "Hotelu Paradise". Piękna, ambitna, charyzmatyczna i przebojowa, miała jeden cel, znaleźć bratnią duszę i dość z nią aż do wielkiego finału. Jak już wiemy, tak się nie stało. Dziewczyna wielokrotnie zmieniała programowych partnerów, a jej burzliwa relacja i liczne kłótnie z Andrzejem z "Hotelu Paradise" sprawiły, że na tę dwójkę spadła fala ostrej krytyki ze strony widzów.

Teraz, kiedy od tych wydarzeń minęło już kilka miesięcy, w rozmowie z naszą reporterką Natalia z "Hotelu Paradise" postanowiła przerwać milczenie na temat swojego udziału w show.

Tego nie powinno być w ogóle. To nie powinno mieć miejsca. Ja się poczułam troszkę wykorzystana pod względem tego, że po prostu ta impreza była za gruba - wspomina pamiętną imprezę w ''Hotelu Paradise'' podczas której pomiędzy nią, a Andrzejem doszło do karczemnej awantury.

Natalia ujawnia prawdę o uczestnikach "Hotelu Paradise". Nie gryzła się w język

W najnowszej rozmowie z naszą reporterką Natalia nie kryła również żalu do pozostałych uczestników "Hotelu Paradise". Jej zdaniem to właśnie pod wpływem grupy Staś, u którego boku znalazła ukojenie po "rozstaniu" z Andrzejem, odwrócił się od niej.

Uważam, że grupa nastawiła Stasię przeciwko mnie, mojej osoby - przyznała.

Do kogo z "Hotelu Paradise" Natalia ma największy żal? Zobaczcie nasze wideo i sprawdźcie, co nam zdradziła.

