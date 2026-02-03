Marietta Witkowska dała się poznać polskim telewidzom w premierowej, pierwszej polskiej edycji "Hotel Paradise". W konkurencjach singli i singielek z całej Polski, to właśnie ona w ścisłej współpracy z innym uczestnikiem - Chrisem - wygrała program, co jeszcze bardziej wpłynęło na jej szeroką rozpoznawalność. Od tamtej pory w jej życiu zaszły duże zmiany, o których zdecydowała się szczerze opowiedzieć.

Marietta Witkowska z "Hotelu Paradise" o swojej metamorfozie

Marietta Witkowska, znana do dziś zwyciężczyni pierwszej edycji "Hotelu Paradise", po programie znalazła prawdziwą miłość i poślubiła Patryka Świdowskiego w 2022 roku. Dwa lata później para doczekała się synka Mikołaja, którego narodziny tylko umocniły ich relację.

Gwiazda programu zaskoczyła podczas jednego z medialnych wydarzeń, na którym się pojawiła. Olśniła swoim promienistym, kwitnącym wizerunkiem, który - jak sama stwierdziła w rozmowie z Pudelkiem - znacząco różni się od tego, z którego kojarzona jest wśród widzów po udziale w telewizyjnym show. Przyznała, że w jej przypadku zewnętrzna metamorfoza wynika przede wszystkim ze zmiany podejścia do zdrowych nawyków oraz pracy nad samoakceptacją.

To teraz polega na takim dbaniu o siebie od środka. Bardziej stawiam na dietę, picie wody (...). Każdy, kto oglądał program z moim udziałem, wie, że kiedyś inwestowałam w sztuczność, jakieś zabiegi, upiększanie się. Ale wchodząc do programu byłam dość zakompleksioną osobą, więc myślę, że te wszystkie zabiegi były maską, którą zakładałam na siebie, a w tym momencie jestem na zupełnie innym etapie życia i uwolniłam się do tego. podsumowała Marietta z 'Hotelu Paradise'

Marietta Witkowska schudła 20 kilogramów

Podczas rozmowy z dziennikarką Marietta Witkowska przyznała, że zaraz po emisji pierwszej edycji "Hotelu Pradise" wykonała dużą pracę, by wytrenować świetną formę swojego ciała oraz kondycję. W kwestii jej wagi znaczącym momentem okazała się oczywiście ciąża gwiazdy. Otwarcie przyznała, że jeszcze wcześniej udało jej się schudnąć 20 kilogramów i choć po ciąży jej waga jest cały czas niestabilna, to chciały pozbyć się zbędnych kilogramów, wracając do swej wypracowanej wcześniej formy.

Przed ciążą minus 20 kilo, po porodzie jeszcze się ta waga waha, mam jeszcze takie ze dwa, trzy kilogramy, które po ciąży chciałabym zrzucić. przyznała gwiazda programu

Co ciekawe, wizualną metamorfozę przeszedł też wspomniany Chris, który razem z Mariettą wygrał pierwszą edycję "Hotelu Paradise".

