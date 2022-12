Gwiazda "M jak miłość" ogłosiła wspaniałą nowinę! Odtwórczyni roli Anety Kryńskiej w "M jak miłość" opublikowała urocze zdjęcie z ciążowymi krągłościami. Ilona Janyst razem z mężem Pawłem Janystem spodziewają się drugiego dziecka! Ilona Janyst jest w ciąży! Aktorka spodziewa się drugiego dziecka! Ilona Janyst postanowiła na swoim Instagramie, pochwalić się uroczymi zdjęciami z mężem. Aktorka ogłosiła radosną nowinę, publikując poruszającą fotografię z mężem stojąc na skraju... pola kapusty! Ilona Janyst zamieściła urzekający opis pod zdjęciem: Na okrągło🤰🏻Runda druga! My belly is getting round cause it’s a round two, Baby! (see what I did there?😎) - napisała na swoim Instagramie. Fani są zachwyceni tak radosną informacją. Pod zdjęciem pojawiło się mnóstwo gratulacji i zabawnych komentarzy: O wow !!!!!! Gratulacje !!! Rany jesteś mistrzynią kamuflażu ! 😱😍 Gratulacje dla Was❤️ Jak zwykle piękna! 😍 gratulacje! 🙌- komentują zachwyceni fani. A gdzie Wy tacy piękni się w 3 wybraliście? Tacy wypięknieni jedziemy i w tej ciąży, aż tu nagle - pole kapusty, no przecież musielismy się zatrzymać i cyknąć fotę😂 - śmieje się aktorka. Ilona Janyst i Paweł Janyst są małżeństwem od 2018 roku. Para spotykała się już kilka lat wcześniej. Niedługo po ślubie, Ilona zaszła w ciążę i na świecie pojawiła się córka pary! Aktorka jednak nie pokazuje swojej pociechy za często w mediach społecznościowych i nie dzieli się szczegółowo swoim macierzyństwem jak wiele innych sławnych mam . Kolejne dziecko z pewnością niewiele w tej kwestii zmieni. Z kolei wierni widzowie "M jak miłość" zastanawiają się, co wydarzy się z postacią Anety Kryńskiej- Chodakowskiej. Czy w nowym sezonie jedna z...