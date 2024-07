Maria Konarowska oraz Ludwik Borkowski z programu "Azja Express" są parą? O romansie tej pary dyskutuje się od ostatniego odcinka show, kiedy to koleżanka Agnieszki Włodarczyk i przyjaciel Michała Żurawskiego stworzyli razem team. Pozostali uczestnicy jasno stwierdzili, że Maria i Ludwik mają się ku sobie. Maria w rozmowie z Dzień Dobry TVN wychwalała Borkowskiego i opowiadała o przyjaźni z nim. A jak na takie plotki reaguje przyjaciółka Konarowskiej, czyli Agnieszka Włodarczyk? Gwiazda nie chciała nam za dużo mówić na ich temat, ale na koniec stwierdziła, niestety, że te informacja są wydumane:

Nie chcę się wypowiadać na temat Marysi i Ludwika, bardzo fajni ludzie, dogadują się do dziś, są przyjaciółmi. Co tam więcej jest, to się nie dowiesz. Ale to trochę jest wydumane, sorry. - mówi nam Agnieszka.