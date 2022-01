"Rolnik szuka żony": Roksana komentuje wpis Tomasza! "Dam znać jak wrażenia"

Stanisław z "Rolnik szuka żony" zaprosił do swojego gospodarstwa trzy wyjątkowe dziewczyny i choć nie wybrał żadnej, dwie z nich już pochwaliły się w sieci zdjęciami z nowymi partnerami. Niedawno Roksana pokazała zdjęcie z tajemniczym mężczyzną, a teraz Aleksandra opublikowała fotografię partnera. Wysoki, szczupły mężczyzna jest przystojniejszy od Stanisława? Aleksandra z "Rolnik szuka żony" znalazła miłość po programie! Stanisław z "Rolnik szuka żony" już od pierwszego odcinka wzbudzał mnóstwo emocji. Początkowo na widzach wrażenie zrobił piękny pałac, w którym rolnik mieszkał. Jeszcze w trakcie emisji programu okazało się, że to dom jego rodziców, a Stanisław mieszka w sąsiedztwie i aktualnie remontuje swoje mieszkanie . W programie Stanisław został pokazany jako niezdecydowany i zdystansowany wobec swoich kandydatek, co wywołało w sieci falę krytyki, a o randkach rolnika powstały nawet memy. Po zakończeniu przygody z programem zarówno Stanisław, jak i jego kandydatki układają sobie życie i wygląda na to, że niektórzy już znaleźli miłość. Najpierw Roksana pokazała chłopaka, a w sieci zawrzało, że to jeden z kandydatów Kamili , a teraz wyjątkowym zdjęciem partnera pochwaliła się Aleksandra. Znaleźliśmy się nawzajem - pisze wprost Aleksandra. Zobacz także: "Rolnik szuka żony: Roksana i Stanisław dalej mają ze sobą kontakt? Kandydatki Stanisława niedawno zdradziły, że podczas pobytu u rolnika wcale nie było tak nudno i nie żałują udziału w programie, bo poznały wyjątkowych ludzi i nadal utrzymują kontakt. - Nie!!! Na pewno gdyby był takim nudnym gościem to wyjechałabym wcześniej, dziewczyny na pewno też nie zostałyby do końca - wyznała Teresa jakiś czas temu w relacji na Instastory. Już 5 grudnia...